Primo torneo di Chanbara in Calabria organizzato dall’Accademia del Maestro Cavallo

Una giornata destinata a rimanere negli annali dello sport calabrese quella vissuta a Caulonia Marina, dove si è svolto il primo storico torneo promozionale di Chanbara in Calabria, inserito nel programma della manifestazione “Sport e Inclusione”, promossa dal Comune di Caulonia. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, è stato organizzato dall’assessore Antonella Ierace e dal consigliere delegato allo sport Maurizio Sorgiovanni, con il sostegno del sindaco Francesco Cagliuso, che hanno confermato ancora una volta l’impegno dell’ente nella promozione dello sport come strumento di crescita, aggregazione e inclusione sociale. A organizzare e promuovere il torneo è stata la rinomata Accademia di Arti Marziali, fondata e diretta dal Gran Maestro Giuseppe Cavallo, da anni punto di riferimento nella diffusione delle discipline marziali e dei loro valori educativi. Grazie al suo instancabile lavoro, il Chanbara ha fatto il suo ingresso ufficiale nel panorama sportivo calabrese con una manifestazione che ha riscosso entusiasmo e partecipazione. A rendere ancora più prestigioso l’appuntamento è stata la presenza dell’assessore allo sport della Regione Calabria, Eulalia Micheli, che ha “battezzato” questo primo storico torneo e del fiduciario CONI della zona jonica reggina, professor Salvatore Papa. Entrambe le autorevoli figure hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’importanza di promuovere discipline sportive capaci di coinvolgere giovani e famiglie nel segno del rispetto, della lealtà e dell’inclusione. Sul tatami si sono affrontati bambini, ragazzi e juniores, regalando incontri combattuti ma sempre improntati al fair play. Questi i risultati delle varie categorie:

Pulcini

1ª classificata: Carmen Bombardieri

2° classificato: Matteo Mordace

3° classificati ex aequo: Enea Mammone e Giovanni Davoli

Debuttanti

1ª classificata: Giorgia Salerno

2° classificato: Gabriele Carè

3° e 4° classificati: Gabriele Tassone, Gabriele Davoli, Riccardo Trono, Francesco Ameduri e Andrea Bombardieri

Esordienti

1° classificato: Nicola Musuruca

2ª classificata: Bernadette Tassone

3° e 4° classificati: Domenico Rullo, Daniel Marziano, Francesco e Gabriele Bombardieri

Cadetti

1ª classificata: MariaValeria Cricelli

2ª classificata: Rosy Ruva

3° classificati ex aequo: Nicola Carè e Mario Cotrona

Juniores

1ª classificata: Chiara Ienco

2ª classificata: Alessia Ierace

3° classificati ex aequo: Federica Tassone, Giovanni Panetta e Leo Casile

Molto apprezzate anche le esibizioni dei senior Mario Tassone (insegnante tecnico) e Ivan Piscioneri (cintura marrone), che hanno dato prova di tecnica, esperienza e spirito sportivo, offrendo al pubblico uno spettacolo di buon livello.

A garantire il regolare svolgimento delle competizioni è stato il collegio arbitrale composto dall’istruttore Gabriele Pronestì (ufficiale di gara centrale), dal maestro Nicola Geranio e dal campione mondiale di kickjitsu Antonio Sgambelluri, mentre la supervisione tecnica dell’intera manifestazione è stata del professore Giuseppe Cavallo.

Il successo della manifestazione rappresenta un importante punto di partenza per la diffusione del Chanbara in Calabria, che è guidato e promosso, a livello nazionale, dalla Fe.S.C.I. (Fencing Sports Chanbara Italia). La FESCI, aggregata alla federazione italiana scherma, dal 2002 è l’ associazione Ufficiale per la divulgazione dello Sports Chanbara in Italia ed affiliata alla ISCA (International Sports Chanbara Association). La Fe.S.C.I., magistralmente presieduta dalla Maestra Amalia Veglia Tranchese, oltre a promuovere e disciplinare lo Sports Chanbara sul territorio nazionale, rappresenta anche una delle organizzazioni storicamente più attive e importanti per quel che riguarda la promozione e la divulgazione del Chanbara all’estero. L’entusiasmo dei giovani atleti, al torneo di Caulonia, la partecipazione delle famiglie e la sinergia tra istituzioni, mondo sportivo e associazionismo hanno dimostrato come lo sport possa essere un potente veicolo di inclusione, educazione e crescita del territorio. Questo primo torneo promozionale segna dunque l’inizio di un percorso destinato a svilupparsi negli anni, con l’auspicio che la Calabria possa diventare un punto di riferimento anche per questa affascinante disciplina marziale.