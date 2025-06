Basket: Calabria, Campania, Puglia e Sicilia in campo per il XVII Torneo del Mediterraneo

Il grande basket giovanile torna protagonista in Calabria. Il 28 e 29 giugno la città di Cosenza ospiterà la XVII edizione del Torneo del Mediterraneo, una delle manifestazioni più longeve e prestigiose del panorama cestistico giovanile del Sud Italia.

Protagoniste sul parquet saranno le rappresentative regionali Under 15 maschili e femminili di Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per due giorni di competizione ad alto livello che si svolgeranno presso i

palazzetti PalaQuattromiglia e PalaPopilia, simboli dello sport cosentino. Il torneo rappresenta da anni una vera e propria vetrina di talenti, con numerosi atleti che, dopo aver calcato questi campi, hanno spiccato il volo verso la Serie A e le Nazionali giovanili. Un appuntamento fisso che celebra il valore formativo del basket e l’importanza del confronto tra i vivai del Mezzogiorno.

Paolo Surace, presidente della Fip Calabria, sottolinea con entusiasmo:

“Il Torneo del Mediterraneo è un appuntamento che ci inorgoglisce, non solo per la sua storia ma per il significato che assume nel percorso di crescita dei giovani atleti. Vederli competere con passione, tra emozioni e amicizia, è il segnale più chiaro della vitalità del nostro movimento. Ringrazio per il supporto gli staff tecnici e dirigenziali Fip Calabria ed i presidenti delle regioni partecipanti Cristina Correnti, Antonio Caliendo e Francesco Damiani con cui collaboriamo attivamente ed in perfetta sintonia tutto l’anno: ancora una volta in pochi mesi un grande evento in Calabria, dopo la Nazionale Maschile, le finali Nazionali Junior Nba Fip School League, Il Clinic Nazionale per allenatori dedicato a Gaetano Gebbia, le Academy Nazionali, Cosenza e la Calabria saranno centro del basket nazionale”.