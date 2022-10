Successo per il Torneo di Padel CSI. Staccati i pass per le Finali Nazionali

Si è conclusa, la scorsa settimana, la Fase Provinciale del torneo di Padel promosso dal Csi Reggio Calabria, ente protagonista della disciplina con una serie di iniziative sportive e formative che hanno coinvolto e coinvolgeranno tantissimi appassionati. La manifestazione, sviluppata tra sabato e domenica, ha testato le capacità delle coppie partecipanti sui due campi del “Castiglia Padel Center” di Reggio Calabria. Di fronte ad un folto pubblico, ad aggiudicarsi questo riuscitissimo e seguitissimo torneo è stata la coppia “Mape” composta da Giuseppe Pellegrino e Marco Benedetto. In finale battura la coppia Croce – Soldatesca. I partecipanti, con spirito agonistico e tanta voglia di divertirsi e giocare, hanno 'affilato' le racchette dando vita a un meraviglioso spettacolo sportivo. Gli atleti sono stati premiati,negli spazi del centro sportivo, alla presenza del responsabile e organizzatore del Torneo Angelo Scordino, di Francesco Caridi, Consigliere Provinciale Csi Reggio Calabria e componente dell’equipe Padel Csi Reggio e Paolo Cicciù, Presidente del Csi Reggio Calabria che, prima di premiare, ha ringraziato i partecipanti, il pubblico e i dirigenti e volontari Csi. “Non smetteremo mai di ringraziare quanti hanno scelto di partecipare a questo nostro Torneo. Un grazie particolare e di cuore a Francesco Caridi per la grande disponibilità ed esperienza messa in campo e ad Angelo Scordino, supporto fondamentale, per aver messo a disposizione tutte le sue competenze, ma anche tutta la sua passione nell’organizzazione di questa competizione.” La coppia vincitrice rappresenterà la Calabria alle Finali Nazionali Padel Csi, ad Asti, nel mese di novembre. I presenti si sono salutati con un “arrivederci”. Infatti, per la stagione sportiva 2022-2023, è già in cantiere il Campionato Provinciale di Padel Csi e alcuni percorsi formativi: il corso di formazione riconosciuto con qualifica per maestro di Padel di primo livello ed il corso per arbitri di Padel. La stagione del Csi, anche per la disciplina del Padel, entra nel vivo. Tutto le info scrivendo a [email protected] o visitando il sito www.csireggiocalabria.it