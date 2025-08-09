Diminniti, successo per il Torneo di Pallavolo dell’Oratorio: oltre 60 partecipanti

Con entusiasmo e grande partecipazione si è svolta la quarta edizione del Torneo di Pallavolo amatoriale organizzato dall’Oratorio San Sebastiano Martire di Diminniti, che ha visto scendere in campo oltre 60 giocatori, provenienti dal quartiere e da altre zone limitrofe. Un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo coniugare sport, divertimento e spirito comunitario.

Le sfide hanno coinvolto sia squadre già formate sia formazioni composte sul momento, grazie alle iscrizioni individuali raccolte nei giorni precedenti. A rendere speciale la manifestazione è stato il clima di gioia, accoglienza e sana competizione, che ha coinvolto giocatori, famiglie e volontari in un’atmosfera di condivisione.

L’Oratorio San Sebastiano Martire, cuore pulsante di Diminniti

Il torneo rientra nel ricco calendario delle attività estive dell’Oratorio, punto di riferimento per la comunità di Diminniti. Tra queste spicca il Campo Estivo, che da oltre vent’anni accoglie bambini dai 4 ai 12 anni per un’intera settimana di giochi, attività formative e momenti di catechesi. L’edizione 2025, conclusasi di recente, ha registrato oltre 70 iscritti, confermando il forte legame di fiducia e affetto che la comunità nutre verso le iniziative dell’Oratorio.

Il prossimo appuntamento è in programma per il 22 agosto, con l’attesissimo Torneo di Biliardino, aperto a tutte le età.

Leggi anche

Il plauso dell’amministrazione comunale

All’evento ha preso parte anche il delegato comunale allo Sport, Giovanni Latella, che ha espresso il proprio plauso affermando:

“Eventi come questo rappresentano un esempio concreto di come lo sport possa diventare veicolo di inclusione, crescita personale e coesione sociale, rafforzando il legame tra le persone e valorizzando le realtà associative del territorio”.

L’Oratorio San Sebastiano Martire ringrazia di cuore volontari, partecipanti e famiglie che, con il loro sostegno e la loro presenza, testimoniano ogni giorno la vitalità di una comunità viva, unita e in cammino.