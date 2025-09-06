Toscano critica Occhiuto e Tridico: “Due facce della stessa medaglia”

Francesco Toscano, candidato Presidente della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, ha duramente criticato i due principali avversari politici nelle prossime elezioni regionali, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico.

Toscano ha affermato che i due sono “due facce della stessa medaglia”, accusandoli di essere i garanti di gruppi di potere che, secondo lui, hanno portato al collasso della sanità calabrese, causato l’impoverimento e lo spopolamento della regione. Ha definito Tridico come la “faccia buona” di un centrosinistra accusato di essere rapace e spregiudicato, mentre Occhiuto è stato descritto come l’”uomo in blu” di un centrodestra che sarebbe più servile e rinunciatario, incapace di difendere i diritti dei calabresi.

Toscano ha poi lanciato un monito:

“Se non ci fossimo noi in campo, ai calabresi liberi non resterebbe che piangere”, suggerendo che solo la sua coalizione possa rappresentare una vera alternativa ai tradizionali gruppi politici.