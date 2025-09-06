City Now

Toscano critica Occhiuto e Tridico: “Due facce della stessa medaglia”

“Se non ci fossimo noi in campo, ai calabresi liberi non resterebbe che piangere” le parole del candidato

06 Settembre 2025 - 18:59 | Comunicato Stampa

francesco toscano candidato dsp ()

Francesco Toscano, candidato Presidente della Regione Calabria per Democrazia Sovrana e Popolare, ha duramente criticato i due principali avversari politici nelle prossime elezioni regionali, Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico.

Toscano ha affermato che i due sono “due facce della stessa medaglia”, accusandoli di essere i garanti di gruppi di potere che, secondo lui, hanno portato al collasso della sanità calabrese, causato l’impoverimento e lo spopolamento della regione. Ha definito Tridico come la “faccia buona” di un centrosinistra accusato di essere rapace e spregiudicato, mentre Occhiuto è stato descritto come l’”uomo in blu” di un centrodestra che sarebbe più servile e rinunciatario, incapace di difendere i diritti dei calabresi.

Toscano ha poi lanciato un monito:

“Se non ci fossimo noi in campo, ai calabresi liberi non resterebbe che piangere”, suggerendo che solo la sua coalizione possa rappresentare una vera alternativa ai tradizionali gruppi politici.

Elezioni RegionaliCalabria Politica