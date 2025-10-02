Regionali, Toscano: ‘Tridico e Occhiuto sono il partito unico di Bruxelles. Noi unica alternativa’
"Idee non ne hanno. Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi” così Toscano
02 Ottobre 2025 - 10:57 | Comunicato Stampa
“Occorre una riscossa contro il Partito Unico di Bruxelles: Tridico e Occhiuto sono entrambi favorevoli all’invio di armi in Ucraina e tifano per l’Unione Europea di Von der Leyen, che impone austerità fiscale, chiusura degli ospedali e aumento della disoccupazione”.
A dirlo sono Francesco Toscano candidato di Democrazia Sovrana e Popolare e il coordinatore nazionale di DSP Marco Rizzo, che giovedì 2 ottobre saranno a Cosenza (ore 19) e il 3 ottobre a Tropea( Piazza Ercole ore 18:30).
“Non litigano – prosegue la nota – per far trionfare un’idea politica, perché di idee non ne hanno. Si confrontano solo per guadagnare il posto di gestori di interessi esterni per conto terzi”.