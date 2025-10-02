Regionali, Toscano: ‘Tridico e Occhiuto sono il partito unico di Bruxelles. Noi unica alternativa’

“Occorre una riscossa contro il Partito Unico di Bruxelles: Tridico e Occhiuto sono entrambi favorevoli all’invio di armi in Ucraina e tifano per l’Unione Europea di Von der Leyen, che impone austerità fiscale, chiusura degli ospedali e aumento della disoccupazione”.

A dirlo sono Francesco Toscano candidato di Democrazia Sovrana e Popolare e il coordinatore nazionale di DSP Marco Rizzo, che giovedì 2 ottobre saranno a Cosenza (ore 19) e il 3 ottobre a Tropea( Piazza Ercole ore 18:30).

