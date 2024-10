Toscano: ‘Non posso sbagliare, idee chiarissime’. La probabile formazione

Nel momento in cui in sala stampa è stato chiesto al tecnico, cosa che succede ogni settimana, se avesse qualche dubbio sullo schieramento iniziale e sul sostituto di De Rose squalificato, l’allenatore Mimmo Toscano ha risposto in maniera decisa: “Stanno tutti bene e tutti si sono allenati bene, non posso sbagliare, ho le idee chiarissime sulla formazione”. Mostra convinzione e sicurezza il mister amaranto ed allora proviamo a capire chi potrà scendere in campo a Monopoli sin dal primo minuto:

REGGINA: Guarna, Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, Salandria, Bresciani; Bellomo; Reginaldo, Corazza. all. Toscano

