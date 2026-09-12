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Tpl Calabria, Cgil: “Più che una riforma, un accentramento. Rischio incostituzionalità”

“Crea un'unica Agenzia regionale che accentra tutto, azzerando il ruolo di Comuni e Province”, dichiarano i due Segretari Trotta e Larocca

12 Settembre 2026 - 18:27 | Comunicato Stampa

cittadella regione calabria ()

“La Proposta di Legge numero 103/XIII della Regione Calabria, più che una riforma del trasporto pubblico locale ci sembra un accentramento con rischi di incostituzionalità”.

Lo affermano il Segretario Generale Cgil Calabria Gianfranco Trotta e il Segretario Generale Filt Cgil Calabria Salvatore Larocca secondo i quali la proposta di legge non adegua la Regione al diritto europeo e nazionale.

Una nuova Agenzia regionale per il trasporto pubblico locale

“Crea un’unica Agenzia regionale che accentra tutto, azzerando il ruolo di Comuni e Province”, dichiarano i due Segretari che identificano tre vizi gravi.

Per i sindacalisti viene “ignorata l’Europa in quanto il Tpl (Trasporto pubblico Locale) è un servizio di interesse economico generale”.

Cgil e Filt: “È incostituzionale”

“È incostituzionale – denunciano Cgil e Filt -. Cancella i Piani di Bacino provinciali e i Piani Urbani del Traffico (Put) dei Comuni, violando gli artt. 117 e 118 della Costituzione su autonomia e sussidiarietà. Lo stesso vizio già bocciato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 163/2021. Avere i Comuni soci di minoranza non basta”.

“Sbaglia sui soldi – aggiungono ancora -. I costi della nuova Agenzia non possono gravare sul Fondo Nazionale Trasporti, che è vincolato ai servizi. E non si può parlare di livelli ottimali senza aver definito i Livelli Adeguati di Servizio (LAS)”.

Agenzia Unica, il sindacato chiede un modello diverso

Il sindacato è favorevole all’Agenzia Unica, ma come strumento di coordinamento Regione – Enti Locali, non come comando verticistico.

“Noi crediamo – affermano Trotta e Larocca – che ci siano ancora le condizioni per migliorare il testo, alcune modifiche sono state recepite nelle audizioni in Commissione Trasporti, ma non basta: serve una riscrittura che tenga conto di queste problematiche di fondamentale importanza per il futuro del TPL, dei lavoratori coinvolti e soprattutto dei cittadini calabresi”.

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