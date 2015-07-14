Tra Cibo e Arte, piatti e dolci tipici calabresi in versione finger food – FOTO

Ristoranti e pasticcerie reggine reinterpretano i piatti della tradizione tra Pinacoteca Civica e Teatro Cilea, con vini e visite guidate

Si è svolta, nella inconsueta e prestigiosa cornice della Pinacoteca Comunale e del Teatro Cilea, la manifestazione “Tra Cibo e Arte” promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria in partnership con “la Via del Gusto Mediterranea, guida gastronomica di Reggio e provincia”: oltre trenta tra ristoranti, trattorie e pasticcerie, scelte tra le migliori della città e della provincia, si sono cimentate nell’interpretazione di piatti e dolci tipici calabresi in versione finger food, accompagnati dalla degustazione di prestigiosi vini reggini.

L’evento è stato caratterizzato da un grande afflusso di pubblico: cittadini e turisti hanno potuto assaporare le diverse proposte gastronomiche create dagli chef reggini apprezzando al contempo alcuni dipinti esposti per l’occasione usufruendo inoltre delle visite guidate, proseguite ben oltre il normale orario di chiusura, per ammirare i tesori artistici custoditi nella Pinacoteca Civica.

Una “contaminazione”, quella tra cibo ed arte, che ha permesso di mettere ulteriormente in luce le ricchezze artistiche ed eno-gastronomiche cittadine in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze del territorio. Una festa del bello e del buono perfettamente riuscita, dove i partecipanti hanno potuto nutrire corpo e mente riscoprendo i sapori della tradizione ed il fascino, sempre attuale e prezioso, dell’arte e della cultura.

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