Tradizioni popolari e identità territoriale: le chiavi per rilanciare il turismo

È stata parte integrante della quarta edizione della rassegna “Mediterraneo Tarantelle Tradizioni e Cultura” da poco conclusasi presso il resort “Borgo degli Ulivi” di Sellia Marina, la tavola rotonda dal titolo “Le tradizioni popolari volano di sviluppo dei territori” che ha visto la partecipazione del presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, del presidente di Confagricoltura Catanzaro, Walter Placida, del segretario generale FAI CISL Calabria, Michele Sapia, del direttore Tipicità Marche e rappresentante Piccole Italie, Alberto Monachese e il referente Federturismo Confindustria Calabria, Giuseppe Nucera.

Il turismo di qualità e le tipicità locali

Al centro del dibattito è stato posto il turismo di qualità, quello che parte dai territori e si sviluppa attraverso la promozione delle tipicità locali. Un ottimo esempio in tal senso è quello presentato da Alberto Monachese con Tipicità e Piccole Italie. Un network che dalle Marche si è esteso a tutta Italia e che punta a fare della “rete” tra regioni, intesa come scambio promozionale reciproco, la base del proprio business. Placida e Sapia invece, si sono soffermati sulle problematicità di una Calabria che, nonostante le risorse, resta sempre più isolata sotto i profili logistico e culturale. “In Calabria le strutture ricettive sono numerose e ben organizzate ma, spesso, difficili da raggiungere”, è stato messo in evidenza. Al presidente Oliverio è stata poi ribadita la necessità di aprire un tavolo di confronto istituzionale che accolga le richieste di tanti operatori del settore e si apra alla collaborazione tra l’Ente e il privato.

Al riguardo il padrone di casa, Giuseppe Nucera, ha illustrato la propria esperienza di imprenditore turistico per evidenziare che le “idee ci sono, le possibilità pure, ma solo lavorando insieme è possibile offrire ai visitatori tutto il bello della nostra terra”.

L’intervento del presidente Oliverio

Il presidente Oliverio dopo aver ascoltato le testimonianze degli operatori ha affermato che “è inutile nascondere la testa sotto la sabbia, perché di problemi e criticità in Calabria ce ne sono ancora molti. Però qualcosa si sta muovendo, l’amministrazione sta affrontando la questione degli aeroporti calabresi e delle ferrovie in maniera sistematica”. Il presidente si è detto poi assai fiducioso con riferimento alla nuova generazione di imprenditori, specie del settore turistico e alberghiero, “il cui operato a capacità progettuali contribuiscono a portare lustro all’intera regione offrendo l’immagine di un territorio accogliente e attrattivo”. La serata si è poi conclusa in musica con l’ultimo dei concerti previsti nell’ambito del programma del festival “Mediterraneo 2017”.