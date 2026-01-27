City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio, ancora un incidente sul raccordo autostradale. Lunghe code

Guidatori imbottigliati nel traffico a causa di un incidente. Nessun ferito

27 Gennaio 2026 - 08:53 | di Redazione

traffico raccordo

Ancora un incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria.

Si segnalano lunghe code in direzione sud, a partire dallo svincolo di via Lia fino alle bretelle del Calopinace.

Un’altra mattina da incubo per i guidatori rimasti imbottigliati nel traffico. La causa un incidente stradale. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, le auto coinvolte sono state rimosse e sul posto è presente la Polizia Stradale al fine di gestire il traffico.

Presto la situazione dovrebbe tornare alla normalità.

Reggio Calabria Cronaca