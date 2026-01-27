Reggio, ancora un incidente sul raccordo autostradale. Lunghe code

Ancora un incidente sul raccordo autostradale di Reggio Calabria.

Si segnalano lunghe code in direzione sud, a partire dallo svincolo di via Lia fino alle bretelle del Calopinace.

Un’altra mattina da incubo per i guidatori rimasti imbottigliati nel traffico. La causa un incidente stradale. Fortunatamente non si è registrato nessun ferito, le auto coinvolte sono state rimosse e sul posto è presente la Polizia Stradale al fine di gestire il traffico.

Presto la situazione dovrebbe tornare alla normalità.