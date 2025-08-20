Tragedia del Raganello, la Calabria non dimentica. Regione: ‘Vicini alle famiglie delle vittime’
La Calabria ricorda le dieci vittime del Raganello a sette anni dalla tragedia. La Giunta regionale: "Il ricordo ci unisce e ci richiama alla responsabilità di rendere sicuri i nostri territori"
20 Agosto 2025 - 15:55 | Comunicato Stampa
“A sette anni dalla tragedia del Raganello, la Calabria porta ancora dentro di sé il dolore di quel dramma immenso che sconvolse Civita e l’intera Regione. Dieci vite spezzate in modo improvviso e ingiusto hanno lasciato un segno indelebile nella memoria della nostra comunità. Oggi ci stringiamo con commozione alle famiglie delle vittime: il ricordo ci unisce e ci richiama alla responsabilità di rendere sempre più sicuri i nostri territori”.
È quanto si legge in una nota della Giunta della Regione Calabria.