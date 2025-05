Stretto di Messina, una traversata ‘salata’. Come cambieranno i costi con il Ponte

Quanto costerà attraversare lo Stretto con in Ponte? E' forse la curiosità principale. Pietro Ciucci (a.d. Stretto di Messina) assicura una riduzione dei costi per il traghettamento sullo Stretto con il futuro ponte.

Il traghettamento tra la Sicilia e la Calabria, attraverso lo Stretto di Messina, è da sempre una delle questioni più dibattute nella vita quotidiana dei cittadini delle due regioni. Non solo per la sua storicità e importanza strategica, ma anche per i costi legati al trasporto di veicoli. Se da un lato molti lamentano il prezzo elevato dei traghetti, dall’altro le dichiarazioni sul futuro ponte sullo Stretto sollevano ulteriori interrogativi sul costo che i cittadini dovranno sostenere in futuro.

Una traversata ‘salata’: i costi attuali del traghettamento

Oggi, attraversare lo Stretto di Messina con un’auto è un’esperienza che pesa notevolmente sul portafoglio. Il prezzo del pedaggio può superare i 40 euro, a seconda della compagnia e delle condizioni del biglietto. Ad esempio, con Caronte&Tourist, il costo per il traghettamento di un’auto con passeggero è di circa 36,50 euro, ma in alcuni casi, come quelli con Bluferries, si può arrivare anche a 40 euro.

Questo costo elevato ha sollevato proteste e malumori tra i cittadini, in particolare tra coloro che si trovano a dover affrontare frequentemente il traghettamento per motivi di lavoro o per esigenze personali. Le polemiche sono cresciute anche per i disagi legati alla disponibilità dei traghetti e alle lunghe attese, soprattutto nei periodi di alta stagione.

Le prospettive chiare per il costo futuro del trasporto tra le due sponde dello Stretto, con la realizzazione del tanto discusso ponte, non sono ancora chiare, ma le dichiarazioni di Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina, offrono qualche indicazione. Intervenuto nel corso della trasmissione Live Break di CityNow, Ciucci ha parlato in modo ottimista del futuro costo del pedaggio, assicurando che sarà “sensibilmente inferiore” rispetto a quello attuale.

“Per quello che posso dire, sarà un costo inferiore rispetto a quello attuale, con una particolare attenzione per i cosiddetti ‘pendolari’. Il costo sarà significativamente inferiore (rispetto ai circa 40 euro attuali, ndr)”, le parole di Ciucci.

Nonostante l’a.d. della Stretto di Messina non abbia fornito cifre precise, la sua affermazione lascia intendere che, una volta completato il ponte, attraversare lo Stretto con un’auto potrebbe costare tra i 20 e i 25 euro. Una cifra che, se confermata, rappresenterebbe una significativa riduzione rispetto ai costi attuali.

Anche se Ciucci ha evitato di entrare nei dettagli, la sua dichiarazione sembra suggerire che il costo per attraversare il ponte sarà molto più competitivo rispetto ai 40 euro attuali. Se le parole di Ciucci dovessero trovare riscontro nella realtà, l’abbassamento del prezzo sarebbe una buona notizia per turisti, i cittadini e i pendolari che da anni devono fare i conti con le spese elevate del traghettamento.