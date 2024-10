Tre anni di passione e orgoglio. Buon compleanno Parco Caserta

Non c’è due senza tre. Il Parco Caserta compie tre anni, il 21 gennaio 2017 la struttura sportiva riapriva alla città e nello stesso giorno è andato in scena l’evento (presso il plesso 3) per festeggiare le tre candeline.

Il Responsabile Comunicazione del Parco Caserta Pasquale Romano ha condotto l’evento, un confronto piacevole e divertito con tutte le realtà che quotidianamente animano la struttura: staff tecnico, dipendenti, direzione, famiglie e ovviamente tutti i soci del Parco.

La versione ‘2.0’ della struttura, sin dai primi giorni, ha visto il Parco Caserta come cuore pulsante dello sport reggino, un luogo dove respirare serenità e usufruire delle numerose possibilità di svolgere attività fisica nei tre plessi.

Marco Polimeni, direttore del Parco Caserta, ha tratto un bilancio di questi primi 3 anni, fatti di orgoglio, passione e tanto sport. “La prima parola che mi viene in mente è ‘grazie’, devo dire grazie a tutti voi se oggi siamo qui, a brindare con soddisfazione a questi 3 anni. L’evento, oltre che per festeggiare i 3 anni insieme a tutti voi, serve anche per ‘togliere il velo’ sulle novità che animeranno il 2020 della struttura, un anno che in linea con quanto accaduto dalla riapertura si preannuncia ricco di stimoli e nuove soluzioni proposte a tutti i soci”, le parole di Polimeni prima di introdurre ’Tribù’, il nuovo interessante progetto del Parco Caserta (aperto a tutti i soci e le realtà commerciali del territorio) che nelle prossime settimane verrà presentato e lanciato ufficialmente.

Un talk aperto a tutti i presenti il momento di confronto, utile per sottolineare gli aspetti positivi e lavorare con ancora più determinazione (seguendo i suggerimenti di istruttori e famiglie) in ottica futura.

Tre anni sufficienti, quelli appena trascorsi, per guardare con orgoglio ai risultati dalla società di Italica Sport in ambito regionale e nazionale. Le squadre di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e pattinaggio artistico grazie alla bontà del lavoro svolto dai tecnici del Parco Caserta sono già una realtà apprezzata del territorio.

Uno degli ultimi successi ottenuti è il primo posto ai campionati regionali di pattinaggio artistico per la categoria Giovanissimi Esordienti. Evidente la soddisfazione di Francesca Ieracitano, direttrice della squadra: le giovani atlete durante l’evento sono state premiate dalla Presidente FISR Marisa Lanucara, presente per premiare gli atleti di Italica Sport assieme a Giovanni Latella, consigliere comunale delegato allo sport.

In conclusione dell’evento, altre premiazioni hanno visto brillare quattro giovani atleti del Parco Caserta, un modo per sottolineare ulteriormente il percorso brillante di questi anni, uno stimolo per proseguire con ancora più fiducia e determinazione in ottica futura.

Saluti e ringraziamenti in chiusura da parte del direttore Marco Polimeni: “Il Parco Caserta è come una grande famiglia, lo ripetiamo spesso perchè crediamo in questo rapporto che ci lega in modo intenso. Questi primi 3 anni rappresentano un punto di partenza, uno slancio di entusiasmo verso nuove sfide e traguardi che ci attendono in in futuro”.

PROMESSE DEL PARCO CASERTA, I PREMIATI

Noemi Barberi – Nuoto

Valerio Martelli – Pallanuoto

Anna Demetra Plutino – Pattinaggio Artistico

Diletta Pulitanò – Nuoto Sincronizzato