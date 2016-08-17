Tre artisti reggini alla Biennale d’arte di Filicudi

di Laura Maria Tavella – Torna anche quest’anno la mostra d’arte contemporanea “più piccola al mondo“:la Biennale di Filicudi, giunta all’ XI edizione, ospita ogni due anni nella suggestiva isola di Filicudi(Eolie) un evento davvero particolare, in cui trovano esposizione le opere di artisti emergenti e nomi già noti, tra scultori, designer, pittori, fotografi, architetti.

L’evento,da un’idea di Adriana e Jacques Basler,nasce nel 1996, anno della sua prima edizione e ha avuto un ottimo riscontro col pubblico, richiamando nell’isola molti turisti.

Quest’anno, però, l’evento perde il caratteristico epiteto di “piccolo”: la Biennale di Filicudi, famosa da sempre per la breve durata(una sola notte), quest’anno si prolunga, dal 17 al 20 agosto.

Una cinquantina gli artisti che renderanno per tre giorni Filicudi l’isola più creativa del Mediterraneo.

Tra questi, tre artisti sono reggini: Paolo Genoese, Mauro Laruffa e Riccardo Melito.

Citynow.it vi mostrerà,nei prossimi giorni, tutti gli scatti della Biennale di Filicudi, con un‘intervista ai protagonisti della mostra.

Un modo tutto nuovo per imparare a riscoprire la bellezza di Filicudi, grazie alle prospettive che solo l’arte riesce a svelare e al punto di vista di chi,nel tempo, ha imparato ad amare l’isola e tutto ciò che offre.