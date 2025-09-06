City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggio–Lamezia, lavori sulla linea ferroviaria: bus sostitutivi il 6 settembre

Per garantire la continuità del servizio, il collegamento sarà garantito con bus dedicati che effettueranno diverse fermate

06 Settembre 2025 - 07:50 | Comunicato Stampa

Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sono previste per consentire i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme (via Tropea), nella fascia oraria 8.30 – 13.30 di sabato 6 settembre, fra le stazioni di Eccellente e Rosarno.

Servizi sostitutivi con autobus

Per garantire la continuità del servizio:

  • i treni della relazione Reggio – Lamezia (via Tropea) saranno limitati nella stazione di Rosarno;
  • il collegamento fra Lamezia Terme Centrale e Rosarno (via Tropea) sarà garantito con bus dedicati che effettueranno fermate a: Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera.

I tempi di percorrenza in bus potranno subire aumenti legati al traffico stradale, con disponibilità di posti inferiore rispetto al servizio ferroviario.

Informazioni per i viaggiatori

I canali di acquisto Trenitalia sono già aggiornati. Si invitano i clienti a consultare, in prossimità della data del viaggio:

  • i canali informativi e di acquisto di Trenitalia;
  • le comunicazioni ricevute tramite mail o SMS per chi ha acquistato un biglietto digitale regionale.

Maggiori dettagli sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità), tramite servizio Smart Caring personalizzato su App Trenitalia e al call center gratuito 800 89 20 21.

È inoltre disponibile la campagna informativa SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.

TrenitaliaReggio Calabria Attualità