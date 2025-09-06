Reggio–Lamezia, lavori sulla linea ferroviaria: bus sostitutivi il 6 settembre
Per garantire la continuità del servizio, il collegamento sarà garantito con bus dedicati che effettueranno diverse fermate
06 Settembre 2025 - 07:50 | Comunicato Stampa
Modifiche alla circolazione dei treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sono previste per consentire i lavori di ammodernamento della rete ferroviaria sulla linea Reggio Calabria – Lamezia Terme (via Tropea), nella fascia oraria 8.30 – 13.30 di sabato 6 settembre, fra le stazioni di Eccellente e Rosarno.
Servizi sostitutivi con autobus
Per garantire la continuità del servizio:
- i treni della relazione Reggio – Lamezia (via Tropea) saranno limitati nella stazione di Rosarno;
- il collegamento fra Lamezia Terme Centrale e Rosarno (via Tropea) sarà garantito con bus dedicati che effettueranno fermate a: Pizzo, Vibo Marina, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Santa Domenica, Ricadi, Joppolo, Nicotera.
I tempi di percorrenza in bus potranno subire aumenti legati al traffico stradale, con disponibilità di posti inferiore rispetto al servizio ferroviario.
Informazioni per i viaggiatori
I canali di acquisto Trenitalia sono già aggiornati. Si invitano i clienti a consultare, in prossimità della data del viaggio:
- i canali informativi e di acquisto di Trenitalia;
- le comunicazioni ricevute tramite mail o SMS per chi ha acquistato un biglietto digitale regionale.
Maggiori dettagli sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità), tramite servizio Smart Caring personalizzato su App Trenitalia e al call center gratuito 800 89 20 21.
