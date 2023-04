Tricolori d'Italia per il Karate Club Reggio Calabria-Team Trimboli

Il palazzetto dello sport di Rimini dal 22 aprile al 25 ha ospitato il CAMPIONATO NAZIONALE DI KARATE WKAEDA LIBERTAS più lo STAGE NAZIONALE. Un ‘edizione di altissimo che ha visto impegnate quasi tutte le regioni d’Italia e oltre 1000 atleti tra bambini, giovani e agonisti, che hanno calpestato i tatami di gara nelle specialità KATA E KUMITE. E’ in questa atmosfera di intenso agonismo che L’ ASD KARATE CLUB REGGIO CALABRIA diretta dal Maestro Santino Trimboli, ha conquistato il podio riconfermando il titolo di Campione D’Italia di TRIMBOLI Margherita e CARLO Giuseppe Emanuele nella varie categorie. Questi gli atleti e i risultati.

L’ atleta CARLO GIUSEPPE EMANUELE figlio e nipote d’arte dei Maestri Trimboli conquista la Medaglia d’oro riconferma il titolo di Campione Italiano categoria difficilissima dei Cadetti cinture Nere specialità KATA (Forma) non smentisce le aspettative. Emanuele si impone nuovamente con il titolo di Campione D’Italia nella categoria più difficile affrontando le fasi eliminatorie primeggiando sugli avversari. Emanuele affronta le fasi eliminatorie passando fase per fase dove gareggia per una giornata intera non perdendo mai la concentrazione, durante le competizioni esprime la pura stoffa del campione e affronta la gara con lo stile che lo caratterizza: velocità, tecnica esplosiva e voglia di esprimere il karate competitivo, ricevendo i complimenti di tutto la staff Nazionale WKAEDA – Medaglia d’argento conquista nella categoria superiore Juniores sfiorando il titolo per solo un decimo. Emanuele vestirà la maglia Azzurra ai prossimi Campionati Mondiali WUKF

L’ atleta Federica Carlo anche lei figlia e nipote d’arte dei Maestri Trimboli, conquista ben due titoli italiani nella categoria CHILDREN cinture marroni e nere specialità KATA E KUMITE. Federica a soli 10 anni, guerriera tenace seguendo la scia della Zia Campionessa Mondiale di karate M° Trimboli Federica riesce a dominare i tatami e a sbaragliare le sue avversarie con determinazione.

Trimboli Margherita figlia del Maestro Trimboli conquista l’ennesimo titolo di campione d’Italia nella categoria Veterans riesce a prevalere sulle sue avversarie con il suo stile che incanta e affascina e con la maestria e raffinatezza che la caratterizza. Margherita insieme alla sorella Federica Trimboli vestiranno ancora una volta la Maglia Azzurra in vista dei prossimi Campionati Mondiali WUKF

L’atleta Mollica Michael categoria Mini Cadet cinture nere specialità Kata conquista il titolo di Campione Italiano con grinta e determinazione. Nella specialità Kumite – 50 Kg ottiene la medaglia di bronzo.

Ottime le prestazioni delle cinture colorate:

L’atleta Ventura Lorenzo categoria Cadetti Kata cinture arancioni alla sua prima competizione Nazionale conquista il titolo di Campione Italiano con grande tenacia.

L’Atleta Ficara Chiara categoria Cadetti Kumite cinture arancioni kg -55 alla sua prima competizione Nazionale conquista la Medaglia di Bronzo combattendo con determinazione – Nella categoria Cadetti Kata cinture arancioni conquista un buon 5° posto

L’ atleta Cuzzola Anita categoria Children Kumite cinture arancioni alla sua prima competizione Nazionale conquista la medaglia di bronzo – Nella Categoria Children kata cinture arancioni conquista un buon 5°posto

Edward Musarella categoria Children Kata cinture arancioni alla sua prima competizione Nazionale conquista la medaglia di bronzo – Nella Children Kumite cinture arancioni conquista un buon 5°posto

Ottime le prestazioni di questi atleti cinture colorate che alla loro prima competizione a livello nazionale hanno dimostrato tenacia, buon carattere e voglia di esprimere il meglio.

Ottima la professionalità dell’Ufficiale di gara Nazionale Stillittano Loredana che ha dimostrato come sempre le sue doti eccellenti nel giudicare gli atleti. Non sono mancati i complimenti da parte del Presidente della Federazione Rosario Selman , del vice Presidente Giuseppe Ferrara e da parte di tutti i Dirigenti della WKAEDA: Fiorentino Tampone, Omar Conti.

Insieme al Campionato Italiano si è svolto Lo Stage Nazionale di karate WKAEDA Valido per il RANKING AZZURRABILI, che ha visto impegnati gli atleti per due giorni intensi di allenamenti con gli allenatori della Nazionale. Tra i docenti non potevano mancare Trimboli Federica Allenatore della Nazionale Italiana Kumite e Trimboli Margherita allenatore della Nazionale Italiana Kata Shitoryu e il Coordinatore Nazionale Santino Trimboli, componente del Consiglio Nazionale Direttivo WKAEDA – Presidente del Comitato Regionale Wkaeda Calabria – Con il suo lavoro di gran professionalità che svolge sul territorio Nazionale da oltre quarant’Anni porta lustro al territorio Nazionale – Calabrese – Reggino

La società reggina rivolge un ringraziamento al Presidente Rosario Selman e a tutti i Dirigenti federali per aver organizzato in modo impeccabile un evento così importante e aver portato La WKAEDA a una crescita poderosa.

Il Maestro santino Trimboli esprime soddisfazione per l’ottimo risultato ottenuto. Ancora una volta Il Karate Club Reggio Calabria centra il bersaglio.