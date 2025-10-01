Regionali, Tridico: “Meloni abbandona gli ultimi e sostiene un indagato per corruzione”

«La presidente del Consiglio dei ministri viene in Calabria a fare campagna elettorale a un indagato per corruzione che ha distrutto gli ultimi residui di sanità pubblica e ironizza sulla nostra proposta di reddito di dignità perché di “sociale” il peggiore centrodestra della storia non ha più nulla. Giorgia Meloni abbandona gli ultimi, chi ha più bisogno, i lavoratori sotto la soglia di povertà. Il suo governo lascia famiglie intere senza lavoro, senza cure, senza prospettive. Questa non è politica: è disprezzo verso chi vive ogni giorno la fatica di arrivare a fine mese. I prossimi 5 e 6 ottobre le calabresi e i calabresi sapranno da che parte stare». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione per il campo progressista.