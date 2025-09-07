Regionali, Tridico incontra i reggini: appuntamento sul Lungomare Falcomatà

Il candidato alla Presidenza della Regione Calabria, Pasquale Tridico, incontra i cittadini per discutere di idee e futuro

Appuntamento questo pomeriggio a Reggio Calabria. Alle ore 19:00, presso la Stele del Lungomare, il candidato alla Presidenza della Regione Calabria per il centrosinistra, Pasquale Tridico, incontrerà i cittadini.

L’iniziativa rappresenta un momento di confronto aperto, nel quale sarà possibile ascoltare idee e proposte, ma anche discutere insieme del futuro della città e dell’intera regione.

L’incontro al Lungomare si inserisce nel percorso di partecipazione avviato da Tridico in vista delle prossime elezioni regionali. Un’occasione per rafforzare il dialogo con la comunità reggina, raccogliendo suggerimenti e stimoli utili alla definizione di un programma che vuole basarsi sull’ascolto diretto dei cittadini.

L’appello alla partecipazione è rivolto a tutti: l’appuntamento è fissato per le 19:00 di oggi, di fronte alla Stele del Lungomare, simbolo della città dello Stretto.