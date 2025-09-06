Tridico certo di vincere. ‘Ipotesi sconfitta? Non la contemplo. Chiedete alla Ferro cosa farà…’ – VIDEO

Cosa farà il prof. Pasquale Tridico, in caso di sconfitta, dopo le regionali non è dato saperlo.

Il candidato del campo largo del centrosinistra alle prossime elezioni regionali, nel caso in cui dovesse perdere, continuerà a ricoprire il ruolo di Capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo o invece siederà a Palazzo Campanella, a guidare da consigliere regionale l’opposizione? Mistero.

Eh già perchè il professore Tridico alla nostra domanda, più che legittima, sul suo futuro nell’ipotesi di insuccesso, non intende dare una risposta.

“Spero che lei abbia fatto questa domanda ad esempio a Wanda Ferro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno…”

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, il prof. Tridico, davanti al leader Giuseppe Conte, in prima fila per l’apertura delal campagna elettorale a Catanzaro, ha optato per questa ‘non risposta’:

“E’ un opzione che non contemplo, perchè vinceremo…”.

“Se dovesse fallire, il prof. Tridico, cosa farà? Rimarrà a Bruxelles o guiderà da consigliere d’opposizione il centrosinistra?”. Abbiamo chiesto al prof. Tridico questa mattina. Ecco la sua ‘non risposta’, con la reazione di Giuseppe Conte e Nicola Irto.