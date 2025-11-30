Ponte, Tridico: ‘Le motivazioni della Corte dei conti ci danno ragione’

Queste le dichiarazioni in una nota stampa di Pasquale Tridico sulle motivazioni espresse dalla Corte dei conti sull’opera Ponte.

“A gennaio scorso – prosegue Tridico – insieme ad altri colleghi europarlamentari abbiamo presentato un’interrogazione alla Commissione Ue con la quale chiedevamo chiarimenti sulla conformità del progetto alle normative comunitarie e sulle carenze di studi approfonditi connessi a rischi e impatti ambientali. Adesso apprendiamo che le motivazioni dei magistrati contabili che hanno rifiutato di registrare la delibera Cipess su cui si poggia l’iter procedurale dell’infrastruttura, colpisce quell’atto su fronti che avevano segnalato con l’interpellanza parlamentare, come la violazione della direttiva Habitat alla normativa continentale sugli appalti e la conformità del progetto. Certo, abbiamo centrato un grande risultato sul piano politico e nonostante il governo continui ad andare dritto per una strada che Calabria e Sicilia non vogliono imboccare, non si può pretendere che il ponte sia costruito coi soldi dei calabresi e dei siciliani, come evidenziato Salvini, a cui abbiamo chiesto di dimettersi”.