‘La finestra sul mare’ che incanta la città: per TripAdvisor la Stella Marina è il miglior ristorante di pesce di Reggio

Un riconoscimento che racconta una storia di passione, mare e ospitalità. E che premia non solo una cucina d’eccellenza, ma un’intera comunità affezionata

A Reggio Calabria c’è un luogo che più di ogni altro riesce a tradurre il profumo del mare in emozione, tradizione e cucina d’autore. È Stella Marina, storico ristorante e beach club affacciato sul litorale di Pentimele, che ha appena conquistato un prestigioso traguardo: primo classificato tra i ristoranti di pesce in città secondo le recensioni degli utenti di TripAdvisor. Un riconoscimento importante, che porta con sé il valore del passaparola, della fedeltà e della soddisfazione autentica dei clienti.

“Ce l’abbiamo fatta! Questo premio è la testimonianza che il nostro impegno quotidiano viene riconosciuto e apprezzato. Siamo al settimo cielo”, commentano con emozione i titolari dello Stella Marina, famiglia reggina da tre generazioni alla guida del locale.

Dietro ogni piatto che arriva in tavola, c’è una filosofia precisa, che mette al centro la qualità della materia prima, la freschezza del pescato e un rapporto sincero con il territorio. Ma non solo: c’è una squadra affiatata, fatta di persone e un’accoglienza che non conosce stagioni.

“Essere in cima alla classifica dei migliori locali di pesce per noi è un onore e una grande responsabilità. Ringraziamo ogni singolo cliente che ha voluto condividere la sua esperienza: senza di loro, tutto questo non sarebbe possibile. Il loro affetto è il nostro vero premio. Un ringraziamento va anche e soprattutto al nostro incredibile staff. Il lavoro di squadra, la passione e il sorriso quotidiano sono l’ingrediente segreto che rende ogni esperienza, qui da noi, speciale”.

Il locale, apprezzato anche per la splendida vista sullo Stretto, non si ferma mai. È attualmente aperto con la sala invernale del ristorante e pizzeria “La Finestra sul Mare”, attiva tutte le sere dal martedì alla domenica e la domenica anche a pranzo. Un ambiente elegante e confortevole dove proseguire, anche nei mesi più freddi, quel viaggio nei sapori del Mediterraneo che ha reso Stella Marina un punto di riferimento per reggini e turisti.

La recente targa tra i migliori 10 locali del 2025 e le centinaia di recensioni entusiaste su TripAdvisor raccontano una verità semplice: Stella Marina non è solo un ristorante, ma un luogo dell’anima, dove il mare si mangia, si respira e si vive.

“Il nostro impegno per offrire il meglio è più forte che mai. Continueremo a navigare in questa direzione, con il cuore, con la testa e con il sorriso”.

Una direzione che parla di Reggio, del suo mare e di una cucina che non ha bisogno di artifici: solo di tempo, amore e verità.

