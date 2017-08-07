Il capitano, il miglior realizzatore, il giovane emergente. Da loro ripartirà la Vis Reggio Calabria la prossima stagione per puntare a un campionato di vertice. Pasquale Tramontana, James Warwick e Francesco Lobasso indosseranno la casacca bianco/amaranto anche nel torneo di C silver 2017/2018. Tre pedine fondamentali nello scacchiere tattico del neo coach Peppe Polimeni, ben felice di avvalersi delle loro prestazioni. Tutti e tre rappresentano il top per la categoria. Garantiranno classe, esperienza, punti, difesa e, soprattutto, voglia di fare gruppo, elemento quest’ultimo imprescindibile per ottenere risultati.

I numeri della passata stagione

Sul valore dei giocatori parlano inequivocabilmente i numeri della passata stagione. Oltre 1000 i punti realizzati: 510 per Warwick in 27 partite, con una media di 18,88 a gara, 345 per Lobasso in 27 match, media 12,77 e 308 per Tramontana in 23 partite, con una media di 13.39 punti a gara. A ciò si aggiungano la sostanza sotto le plance del duo tutto muscoli e fisicità Tramontana/Warwick e la spiccata attitudine alla fase difensiva del pugliese classe 1995 Lobasso, la cui crescita esponenziale nell’ultimo biennio ha impressionato e non poco.

La fascia di capitano resterà saldamente al braccio di Tramontana, gallicese doc: impossibile rinunciare al suo carisma e alla sua indiscussa leadership dentro e fuori lo spogliatoio per provare la scalata alla serie B. Al suo fianco ci saranno ancora il “cecchino” britannico (ma ormai reggino d’adozione, al suo quarto campionato consecutivo con la Vis) Warwick, autentica macchina da canestri, il talentuoso foggiano Lobasso (per lui sarà il terzo torneo in fila con la canotta bianco/amaranto) e le new entry Skurdauskas, gigante lituano dalla mano educatissima, e il cavallo di ritorno Soldatesca.

Il roster della Vis prende forma

Il roster della compagine del dg Di Bernardo prende sempre più forma. Nelle prossime ore saranno ufficializzati altri colpi di mercato per una Vis che, ancora una volta, vorrà recitare un ruolo di primaria importanza nel massimo campionato dilettantistico regionale.