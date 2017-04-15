Trofeo delle regioni 2017: la Calabria travolta dal Piemonte
Nei quarti del Trofeo delle Regioni la selezione calabrese incontra un Piemonte molto più fisico: la partita non è mai in discussione
15 Aprile 2017 - 19:34 | di Vincenzo Comi
Divario “enorme” e tutto semplicissimo per il Piemonte che ha vita “ultra-facile” sulla Calabria. La sfida di quarti di finale del Trofeo delle Regioni termina 16 a 102 all’interno di una gara mai in discussione.
La rappresentativa calabrese è stata travolta da tutta la voglia di riscatto del team piemontese che firma così il primo successo nella manifestazione dopo aver perso tre partite su tre contro Umbria,Puglia e Marche.
Tantissima fisicità per il team del Piemonte scatenata a cospetto di un team ,quello calabrese inferiore agli avversari. Dopo due gare equilibrate e perse ed una vittoria, la selezione calabrese subisce un brusco stop: non c’è tempo per pensarci troppo, domenica sedici alle ore 17.15 aspettando di conoscere la nuova avversaria, il team allenato da Coach Chiarella si cimenterà in un’altra esperienza formativa.
Calabria-Piemonte 16-102
(7-23,0-30,4-26,5-23)
Calabria:Spanò,Giampà 3,Chindamo 3,Mascaro,Tiberi 4,Galimi 1,Corapi M.,Corapi R,Di Cello,Giacoia,Cardone,Mastria 2.
Piemonte:Tinivella 6,Ruffato 20,SIrchia 3,Ferrari,Cristina 4,Bertino 4,Mauri 9,Anfossi 6,Okeke 11,Ciuffreda 6,Ghigo 7,Cravero 10
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