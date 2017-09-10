Trofeo Lepore, Calabria sconfitta all’esordio
Debutto al Trofeo Vito Lepore di Potenza: la Calabria 2004 conduce fino a quindici punti, poi la Basilicata vince 64-60
10 Settembre 2017 - 10:04 | di Vincenzo Comi
La prima giornata del Trofeo Vito Lepore di Potenza va in archivio.
I 2004 di Calabria escono dal campo lucano a testa alta, perdono al “fulmicotone” dopo aver comandato le danze per larga parte della sfida.
Vince al Basilicata di Michele Paternoster: i padroni di casa firmano l’affondo finale nei minuti finali della gara d’esordio della kèrmesse giovanile.
I 2004 della Calabria mostrano segnali di compattezza e concretezza.
Il vantaggio in doppia cifra della Calabria
Dopo un primo periodo di studio e di equilibrio, terminato con gli ospiti avanti di cinque punti, sono proprio i ragazzi di Coach Cotroneo e Fotia a prendere il controllo della sfida.
Grazie al talento di Capitan Agosto ed all’energia di Campolo e Freno, la rappresentativa spicca il volo e firma il vantaggio in doppia cifra nel secondo quarto.
La condizione falli degli ospiti, però, preoccupa: l’atletismo di Scarfò e Barilà viene condizionato dal tabellone dei personali, idem, per il Messina (quattordici punti per lui a fine gara) limitandone l’utilizzo.
Nonostante ciò, Giovinazzo e soci volano avanti di quindici punti e la gara sembra già chiusa.
Sul finale di terzo periodo, i lucani trascinati da Ungolo, Visceglia e Valvano firmano il break di sette a zero che riapre la gara.
Il finale concitato e la rimonta lucana
Nel quarto periodo, la Calabria subisce l’energia dei locali trascinati da una buona cornice di pubblico.
I minuti finali sono equilibratissimi ed il finale è concitato.
I canestri nel pitturato della Basilicata fanno la differenza.
La Calabria paga troppa fretta sugli ultimi possessi.
La sfida termina 64 a 60.
Il team del dirigente Pirrotta giocherà la finale per il terzo posto alle ore 9.15 di domenica dieci settembre 2017 contro il Molise.
Basilicata – Calabria 64 60
15-20/ 31- 41 / 41-49
Basilicata: Tolve 8, Fraccalvieri 10, Valvano 13, D’Andrea , Di Monte, Milano, Giosciuà, Piro, Sabatella ne, Blasi Silla , Visceglia 15, Ungolo 19
Coach Paternoster Ass Rubino
Calabria: Agosto (Cap) 15, Barilà 6 , Scarfo 6, Campolo, De Rito 2, Freno 8, Giovinazzo 3, La Neve, Messina 14, Milano 1, Tiberi, Ziino 2
Coach Cotroneo Ass Fotia
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