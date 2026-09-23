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Pattinaggio: XVII Trofeo Nazionale Esordienti e Allievi Regionali ‘Memorial Pino Labate’

Da oggi fino al 27 settembre, sulla pista del Parco Caserta Sport Village

23 Settembre 2026 - 09:04 | Comunicato

Pattinaggio Parco Caserta

Saranno cinque giornate dedicate al pattinaggio artistico, con atleti, tecnici e società, pronti a confrontarsi in una competizione che mette insieme preparazione, tecnica e passione per una disciplina nella quale ogni esibizione diventa il risultato di un lungo lavoro.

Il Memorial Pino Labate rappresenta un appuntamento significativo per il movimento sportivo e un’occasione per portare a Reggio Calabria giovani talenti provenienti da diverse realtà.

“Domani finalmente si accendono i riflettori sulla pista – afferma la presidente di Skate Italia Calabria, Marisa Lanucara –. Abbiamo lavorato con grande impegno per preparare questa edizione, e siamo felici di poter accogliere a Reggio Calabria tanti giovani atleti. Il nostro obiettivo è far vivere loro giornate di sport, confronto e soprattutto emozioni, nel ricordo di Pino Labate”.

Il Trofeo sarà dunque un momento di incontro per l’intero movimento del pattinaggio artistico, con il Parco Caserta Sport Village pronto a trasformarsi, per cinque giorni, nel cuore della manifestazione.

“Per me questo Memorial ha un significato che va oltre la competizione sportiva – sottolinea Emilia Labate, figlia di Pino e presidente della Società Sportiva Calabria –. È il modo più bello per mantenere vivo il ricordo di mio padre attraverso quello che amava: lo sport, i ragazzi e il valore educativo della pratica sportiva. Vederli scendere in pista, impegnarsi e vivere questa esperienza è l’emozione più grande e rende questo appuntamento ancora più speciale».

Si comincia: cinque giornate, una pista, e tanti giovani atleti pronti a trasformare mesi di allenamento in emozioni da vivere e condividere.

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