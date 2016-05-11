A Tropea il convegno sul tema ‘L’Antimafia dei fatti’

L’Associazione nazionale Università delle Tre Età, meglio identificata come Unitre, presieduta da Vittoria Saccà, nell’ambito del suo anno sociale, organizza un convegno sul tema “L’Antimafia dei fatti”, che si svolgerà sabato 14 maggio, presso la biblioteca comunale “Albino Lorenzo”, con inizio alle ore 17.30.

Il tema e l’ospite del convegno

Il delicato, quanto importante argomento sarà trattato dall’onorevole Angela Napoli, autrice dell’omonimo libro, “L’Antimafia dei fatti” appunto, nel quale il giornalista Orfeo Notaristefano ha avuto cura di una lunga intervista attraverso la quale viene descritto l’ impegno della Napoli nella sua lotta alla mafia e a tutto ciò che si traduce in malaffare.

Angela Napoli, di origine vercellese, vive in Calabria dal 1972, precisamente a Taurianova in provincia di Reggio Calabria. Laureata in matematica, ha insegnato ed è stata anche preside nella scuola. Innamorata della politica, di quella vera e sana, è stata Deputato dal 1994 al 2013, nonché componente delle commissioni parlamentari permanenti Cultura, Scienza, Istruzione, Affari Esteri, Affari Sociali e Giustizia della Camera dei Deputati e di quattro Commissioni Parlamentari Bicamerali di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, ricoprendone anche la carica di vicepresidente. A questi incarichi, se ne aggiungono tanti altri nei quali Angela Napoli ha dato sempre il massimo di se stessa improntando il suo operato verso il trionfo di ciò che è giusto e soprattutto legale. A lei sono stati attribuiti tanti premi, citiamo il premio “Donne Libere”, e tante onorificenze, non solo per il suo continuo impegno, ma anche e soprattutto per il suo coraggio nel continuare a lottare nonostante le minacce di morte. Dalle tante idee, è la fondatrice dell’associazione “Risveglio Ideale”, sulla quale si soffermerà, durante il convegno, la cofondatrice Domenica Cortese, già sindaco di Tropea.

Il giornalista Orfeo Notaristefano

Notaristefano, che ha avuto cura dell’intervista, è un giornalista professionista calabrese, autore di diverse opere. Laureato in sociologia, collabora con la Fnomceo, ed è consigliere nazionale dell’Asmi. E’ il fondatore del network Verso sud. Durante il convegno di sabato prossimo, sarà lui a discutere dell’antimafia dei fatti con l’onorevole Napoli.