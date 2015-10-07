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TROPEA: la libreria Profumo di Libri incontra Giuseppe Bagnato

Presentazione dei romanzi Moira e Ozz nella libreria di Tropea: venerdì 9 ottobre l'incontro con l'autore

07 Ottobre 2015 - 10:59 | di Vincenzo Comi

Locandina dell'incontro con Giuseppe Bagnato alla libreria Profumo di Libri di Tropea, 9 ottobre 2015

Venerdì 9 ottobre, alle ore 18:30, la libreria Profumo di Libri di Tropea incontra lo scrittore Giuseppe Bagnato, autore dei romanzi Moira e Ozz (Disoblio Edizioni). Alla presentazione, condotta dell’editore Salvatore Bellantone, interverranno Virginia Celano (Profumo di Libri), Carmelo Pellegrino (Storico), Carmelo Morabito (Musicista). Sarà presente l’autore.

Le trame dei due romanzi

MOIRA: Un giovane innamorato degli alberi di ulivo e del mare sullo Stretto incontra una ragazza dagli occhi spenti in una casetta di montagna. Capisce di essere strettamente legato a lei, in maniera segreta, invisibile e incomprensibile. E questa consapevolezza si rafforza nel momento in cui la fanciulla scompare improvvisamente. Partendo assieme a Ciccio alla ricerca di Moira, il lettore si ritroverà immerso in un itinerario tra i paesaggi più incantevoli della Calabria, destinati a diventare una metafora dei pensieri e delle emozioni più nascoste alla propria coscienza. Raggelanti misteri e peripezie attendono Ciccio, ma anche insopportabili rivelazioni. E se la ricerca di Moira coincidesse con la scoperta della propria vera identità?

OZZ: Ambientato in Calabria, Ozz è un romanzo forte, diretto e in alcuni tratti brutale, nel quale l’autore affronta il problema giovanile del consumo di sostanze stupefacenti. Narrando la storia dell’omonimo protagonista e del suo irreversibile precipitare nel baratro della schiavitù della droga, Giuseppe Bagnato mostra come la reclusione degli adolescenti in questo mondo logorante e mortale sia spesso dovuta  alla violenza e alla trascuratezza del contesto familiare e sociale nel quale vivono – che anziché formare ed educare spinge e costringe a scelte così pericolose e fatali – , ma anche alla loro crescita solitaria e all’assenza di quella cura quotidiana utile per la loro formazione personale e civile: l’amore.

L’autore Giuseppe Bagnato

GIUSEPPE BAGNATO è nato a Varapodio (RC) nel 1971, dove attualmente vive e svolge la professione di contadino. Nel 2005 ha ricevuto la Targa Navi e Naviganti partecipando al “Premio Anoia Salvatore Gemelli”. Per Disoblio ha già pubblicato Moira (2014).

Giuseppe Bagnato, autore dei romanzi Moira e Ozz, alla libreria Profumo di Libri di Tropea

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