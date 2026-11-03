Truffe agli anziani, Ferro: ‘Dal Viminale oltre 83 mila euro ai cinque capoluoghi calabresi’

Lo afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro (FDI), precisando che le risorse assegnate ai Comuni calabresi ammontano a circa 18.500 euro per Reggio Calabria, 16.800 euro per Catanzaro, 16.300 euro per Cosenza, 16 mila euro per Crotone e 15.600 euro per Vibo Valentia.

«Le truffe agli anziani sono reati particolarmente odiosi – afferma Wanda Ferro – perché colpiscono persone spesso più esposte e vulnerabili, sfruttandone la fiducia e talvolta la solitudine. Oltre al danno economico, possono lasciare conseguenze profonde sul piano psicologico, generando paura, vergogna e diffidenza. Per questo è fondamentale rafforzare la prevenzione, aiutando gli anziani a riconoscere i tentativi di raggiro e a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine. I finanziamenti consentiranno alle amministrazioni comunali di realizzare campagne informative, attività formative e iniziative di prossimità, prevedendo anche forme di sostegno psicologico. Sarà importante coinvolgere le realtà associative, i centri di aggregazione e le reti sociali che possono raggiungere gli anziani, soprattutto quelli che vivono soli. La collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali è essenziale per rendere più efficace la prevenzione».