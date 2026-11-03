Palmi, consegnate le aree per la cantierizzazione del porto. Calabria: ‘Manteniamo l’impegno’ – FOTO

Importante passo avanti nel percorso che porterà alla realizzazione del completamento del porto di Palmi. Nella giornata di oggi sono state ufficialmente consegnate le aree destinate alla cantierizzazione dell’opera, alla presenza dell’Amministrazione comunale, dei rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e della ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori.

La consegna delle aree rappresenta una tappa significativa nell’iter di realizzazione di un’infrastruttura considerata strategica per il futuro della città e dell’intero comprensorio.

Particolarmente significativo il rispetto della tempistica annunciata nelle scorse settimane. La data del 3 novembre, individuata quale termine per il completamento di questo adempimento, è stata infatti rispettata, consentendo di proseguire secondo il cronoprogramma previsto.

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Nel frattempo continuano le attività di sgombero delle aree interessate dall’intervento, che stanno procedendo in un clima di piena collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. Nei prossimi giorni sarà completata la delimitazione dell’area di cantiere, passaggio necessario per l’avvio delle successive fasi operative.

«Oggi manteniamo un impegno assunto con la città – dichiara il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria -. Avevamo indicato il 3 novembre come data per la consegna delle aree e quel termine è stato rispettato. Non si tratta soltanto di un adempimento tecnico, ma di un passaggio concreto che segna l’avanzamento di un’opera attesa da anni e fondamentale per il futuro di Palmi».

Il primo cittadino ha quindi voluto sottolineare il ruolo dell’Autorità Portuale e il valore della collaborazione istituzionale che sta accompagnando l’intervento.

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento all’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, che è il soggetto attuatore di quest’opera e che sta portando avanti con determinazione un investimento strategico per il nostro territorio. Un ringraziamento va inoltre al presidente, ai tecnici, al RUP, alla ditta esecutrice e a tutti coloro che stanno contribuendo, ciascuno per le proprie competenze, al raggiungimento degli obiettivi prefissati».

«La giornata di oggi dimostra che quando le istituzioni collaborano lealmente e condividono una visione comune, i risultati arrivano. Comune, Autorità Portuale, uffici tecnici e impresa stanno lavorando in sintonia e questo consente di superare più facilmente ogni passaggio amministrativo e operativo. Le grandi opere si realizzano attraverso il dialogo, la responsabilità e la capacità di fare squadra».

«Il porto rappresenta una importante opportunità di sviluppo per Palmi. Continueremo a fare la nostra parte con impegno e spirito di collaborazione affinché ogni fase proceda nei tempi previsti e la città possa presto beneficiare di un’infrastruttura capace di generare crescita economica, occupazione e nuove prospettive per l’intero territorio» conclude il sindaco Calabria.