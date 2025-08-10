Al via il Trunca Etno Fest: 4 giorni di spettacoli tra musica, tradizione e moda

Dal 11 al 14 agosto 2025, Trunca ospita il Trunca Etno Fest: 4 giorni di musica, moda, tradizione e gastronomia con ingresso libero

Dal 11 al 14 agosto 2025, la piazza di Trunca si accende con un mix unico di cultura, moda, musica popolare e sapori di un tempo grazie al Trunca Etno Fest, organizzato dall’Associazione Culturale Padre Costantino Barcelloni.

Quattro serate con ingresso libero, dedicate a far rivivere l’anima della Calabria tra folklore, suoni, danze, emozioni, classe e storia.

Durante tutte le serate sarà possibile gustare panini con salsiccia e peperonata con il pane di Trunca, oltre alle tradizionali ‘mboffe di vitello, un piatto tipico e saporito.

11 agosto – Fashion Day a Trunca

Il festival si apre con il Fashion Day, una passerella di eleganza e creatività sotto le stelle.

La serata sarà dedicata alla moda con:

sfilata di abiti di alta moda,

passerella dei bambini,

creazioni originali e uniche.

12 agosto – 4° Memorial Nino Paviglianiti

Il secondo giorno è dedicato al 4° Memorial in onore dell’artista Nino Paviglianiti, prematuramente scomparso.

Musica dal cuore della nostra terra con:

Dipendedite

ospiti speciali Ninello Verduci e Diego Pizzimenti.

13 agosto – 22ª Salsicciata in Piazza

Una delle serate più attese: la 22ª edizione della Salsicciata in Piazza.

Gusto e tradizione si incontrano in una serata di festa e convivialità.

Sul palco, l’energia di Carmen Floccari, artista dal sound moderno e tutto da ballare.

14 agosto – Gran finale con Davis Muccari

La chiusura del festival sarà affidata a Davis Muccari, simbolo della musica popolare calabrese, per una serata esplosiva che farà ballare tutta la piazza.