“Tuffo di Capodanno nello Stretto”. Ci si prepara all’ottava edizione

E’ ormai arrivato alla sua ottava edizione il consueto appuntamento di fronte il Bar Boccaccio di Cannitello, sul lungomare di Villa San Giovanni, di giorno 1 gennaio con il “Tuffo di Capodanno nello Stretto – Aspettando la Traversata“: i più audaci e coraggiosi si riuniscono sulla spiaggia antistante il Bar Boccaccio, rigorosamente in tenuta estiva, per salutare il nuovo anno con un tuffo indimenticabile nelle acque dello Stretto di Messina.

L’iniziativa, organizzata dal Centro Nuoto Sub Villa , in collaborazione con Operation Smile e il Centro Navale cittadino, si svolgerà sul lungomare Cannitello. Il raduno, fissato per le 11:00, sarà al Bar Boccaccio.

La partecipazione è libera e gratuita. Alle 11:30 avrà inizio il “Tuffo nello Stretto” per festeggiare il nuovo anno.

Scoccato mezzogiorno sarà offerto un brindisi d’auguri con spumante, tè caldo e crespelle a cura del Bar Boccaccio.