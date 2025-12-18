Si è svolta la conferenza stampa del 53° tuffo in mare di capodanno “Mimì Fortugno” – Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Alla presenza del sindaco e delle Associazioni partecipanti, il presidente dell’Ass. Febiadi APS ETS Tonino Massara ha presentato il programma di quest’anno che avrà come titolo “La Pace nel mondo“.

Ha altresì annunciato che il prossimo anno, durante tutto il 2026, si svolgeranno alcune manifestazioni dal titolo “Aspettando il Tuffo in mare di Capodanno“…. atte a sensibilizzare, come sempre, su temi come l’ambiente, la donazione di organi ed emoderivati, pari opportunità e donne del terzo millennio, premio all’impegno sociale, persona con disabilità.