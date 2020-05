Linee Programmatiche Santelli: Welfare, sviluppo, turismo e cultura le nuove sfide da vincere

“Io credo che un'azione di governo, alla fine, non può non misurarsi sulla qualità della vita. ogni scelta ogni atto che un governo compie quale sia il miglioramento reale nella vita dei cittadini e delle famiglie. Io credo che in questa fase abbiamo tentato di rispondere ad una nuova sfida che ancora non abbiamo visto in termini sociali ed economici probabilmente la vedremo in autunno.

Però alcuni provvedimenti avranno iniziato a farli in questo lasso di tempo: il contributo che è stato votato in Consiglio per le spese di locazione sostenute dagli studenti universitari fuori sede, sia fuori regione che dentro la regione, per diverse province, 25 milioni di euro ai Comuni su tutta la parte delle esigenze alimentari e farmaceutiche per le famiglie in stato di bisogno, più i 5 milioni dedicati ai tirocinanti di cui il governo si era dimenticato, e che ovviamente erano rimasti bloccati dal lockdown, ma senza nessuna possibilità di vivere; e ancora i fondi per il banco alimentare.

Ma la nuova sfida sarà capire dopo l'autunno che cosa ci troveremo davanti, come dinamiche sociali: quanto si perderà in termini di posti di lavoro e quali saranno le conseguenze della pandemia in termini di vita reale. In tutto ciò ci sono secondo me dei punti fermi e una delle cose principali è l'attenzione alla persona, la persona nelle sue varie fasi di vita, alla persona anche in senso di famiglia".