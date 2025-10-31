Turismo culturale e archeologia, la Calabria si racconta alla BMTA 2025

La Regione Calabria, con il Dipartimento Turismo, partecipa alla 27ª edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (BMTA), in programma a Paestum da oggi fino al 2 novembre, confermando il proprio impegno nella valorizzazione e promozione del patrimonio archeologico, museale e paesaggistico calabrese in una delle più prestigiose vetrine internazionali del settore.

La crescita del turismo in Calabria

In Calabria, da gennaio ad agosto, si sono registrati 1.519.460 arrivi che hanno generato 7.117.154 presenze, con una crescita rispettivamente pari al 9,7% e al 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2024.

La componente estera ha trainato l’andamento: i turisti non residenti hanno segnato 311.630 arrivi e 1.449.984 presenze, con una permanenza media di 4,7 giorni.

Il tasso di internazionalizzazione, cioè la quota percentuale di arrivi stranieri sul totale, ha raggiunto il 20,5%, in ulteriore consolidamento rispetto al 2024 (17,3%), raggiungendo così il valore più alto dell’intera serie storica.

La BMTA, punto di riferimento internazionale

La Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico è un evento unico al mondo, punto di riferimento per la promozione del patrimonio culturale e per il dialogo tra popoli e istituzioni.

Rappresenta un momento di grande valore per condividere esperienze, progetti e strategie che guardano al futuro dei musei e dei siti archeologici come spazi di conoscenza, inclusione e comunità.

Calabria, laboratorio di buone pratiche

In questo contesto, la Regione Calabria si presenta come laboratorio di buone pratiche, capace di coniugare ricerca, innovazione e valorizzazione del territorio, e di promuovere una nuova visione del turismo culturale come strumento di crescita e sviluppo sostenibile.

L’obiettivo è raccontare una terra di straordinaria bellezza, dove il patrimonio archeologico diventa leva di sviluppo turistico e culturale, rafforzando il legame tra identità, innovazione e ospitalità mediterranea.

Collaborazione e innovazione per il turismo culturale

Si tratta di un’importante occasione di confronto e collaborazione tra istituzioni, professionisti, ricercatori e operatori turistici, con l’obiettivo di promuovere un turismo culturale sempre più innovativo, accessibile e sostenibile.

Attraverso conferenze, incontri e presentazioni di progetti, la Regione si propone di valorizzare le esperienze e le buone pratiche maturate sul territorio, ponendo l’accento sull’uso delle nuove tecnologie, sull’inclusione e sulla valorizzazione dei paesaggi culturali calabresi.

La presenza della Regione Calabria alla BMTA

Allo stand della Regione Calabria saranno presenti:

il dirigente Cosimo Caridi ,

, il funzionario Nicola Cirillo ,

, la responsabile scientifica dei contenuti, l’archeologa Mariangela Preta,

a testimoniare il lavoro congiunto tra amministrazione, ricerca e valorizzazione culturale.

Programma delle conferenze – Sala Velia

Le attività della Regione Calabria si svolgeranno presso la Sala Velia della BMTA nei pomeriggi del 30 e 31 ottobre, coordinate da Mariangela Preta, direttrice dei Musei Civici di Pizzo e Soriano Calabro.

Giovedì 30 ottobre 2025

Ore 15:00 – 15:45

Arena Digital Museum – Il futuro dei musei civici e le nuove tecnologie per la valorizzazione culturale

Interventi: Antonino Schinella, Mariangela Preta, Daniele Costa, Francesco Sorrentino

Ore 15:45 – 16:30

Presentazione del progetto “Calabria con i miei occhi”

A cura dell’Associazione Jole Santelli in collaborazione con Modelli si Nasce Onlus

Interventi: Paola Santelli, Mariangela Preta, Fabrizio Sudano, Silvia Cento

Venerdì 31 ottobre 2025

Ore 15:00 – 15:45

Apprezzare la bellezza: archeologia, musei e paesaggi della Calabria

Un confronto sul valore identitario e turistico dei beni culturali calabresi

Interventi: Cosimo Caridi, Mariangela Preta, Stefania Mancuso, Fabrizio Sudano

Ore 15:45 – 16:30

L’accessibilità nell’Arte e nell’Archeologia

Buone pratiche per una migliore valorizzazione turistica dei siti archeologici di Reggio Calabria

A cura della digi.Art di Rosanna Pesce