A Reggio ‘Tutti a scuola’: l’emporio Genezareth rilancia la raccolta di materiale scolastico

L’iniziativa, giunta alla sua 12‭ᵃ edizione, è nata per offrire un aiuto concreto a chi, a causa della crisi economica e sociale, non riesce a sostenere le spese legate all’avvio dell’anno scolastico

L’emporio Genezareth, un Riparo per la crisi, realtà diocesana sostenuta dalla Caritas diocesana e dalla Fondazione Clara Travia Cassone, rilancia l’iniziativa “Tutti a scuola”, giunta alla sua 12a edizione: una raccolta di materiale scolastico nuovo e usato, in ottime condizioni, per i bambini e i ragazzi delle famiglie che afferiscono alla struttura solidale.

L’iniziativa è nata per offrire un aiuto concreto a chi, a causa della crisi economica e sociale, non riesce a sostenere le spese legate all’avvio dell’anno scolastico. Il corredo scolastico rappresenta per molte famiglie una spesa significativa che va ad aggiungersi alle normali spese di ogni giorno.

La recente esperienza delle Vacanze solidali, che ha coinvolto numerose famiglie dell’emporio, ha confermato quanto sia fondamentale creare spazi e occasioni di condivisione, sostegno e fiducia reciproca. Dopo giornate vissute all’insegna della comunità, della fraternità e della speranza, “Tutti a scuola” rappresenta il naturale proseguimento di questo impegno: accompagnare i bambini e i ragazzi nel nuovo anno scolastico affinché nessuno resti indietro e tutti possano guardare al futuro con speranza.

L’emporio Genezareth, presente ormai da oltre dodici anni sul territorio reggino, segue stabilmente circa 500 nuclei familiari, italiani e stranieri, sostenendoli con la spesa mensile e con percorsi di ascolto e accompagnamento. Con questa campagna, l’emporio estende la propria missione anche al diritto allo studio, strumento fondamentale per lo sviluppo e la costruzione di una società più equa e solidale. Si possono donare quaderni, matite, penne, pennarelli, gomme, zaini anche usati ma in ottime condizioni, al fine di garantire ai bambini e ai ragazzi strumenti dignitosi.

Come partecipare alla raccolta: donazioni di materiale scolastico

Il punto di raccolta è l’emporio, sito a Riparo presso i locali parrocchiali Santa Maria della Neve. I volontari saranno presenti tutte le mattine dalle 8 alle 13 e nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì anche nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.30. Inoltre, è possibile concordare un appuntamento telefonando al numero 3893157118.

La campagna “Tutti a scuola 2025” si rivolge a tutti: cittadini, associazioni, gruppi parrocchiali, e si inserisce nel cammino dell’emporio Genezareth che, all’aiuto con i beni materiali, affianca la promozione della dignità della persona e l’animazione comunitaria.

Non solo raccolta di beni, ma segni di speranza e di corresponsabilità che diventano solidarietà spesa bene.