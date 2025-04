‘Tutti in gioco’: Sport, Inclusione e Divertimento al Parco Urbano Tempietto

Una vera festa di sport, inclusione e condivisione ha acceso il Parco Urbano Tempietto di Reggio Calabria con l’evento “Tutti in gioco!”, anteprima ufficiale della Corrireggio 2025. Un pomeriggio ricco di emozioni e attività, dove lo sport si è fatto ponte tra mondi diversi, unendo atleti normodotati e con disabilità in un’unica, grande squadra.

La manifestazione ha rappresentato un’esplosione di energia e solidarietà, incarnando appieno i valori fondanti della storica Corrireggio: lo sport come linguaggio universale, capace di abbattere barriere, creare connessioni e costruire una società più giusta e accogliente.

Sul campo, un variegato mix di discipline – dal basket al tiro a segno, dalle bocce alla vela – ha dato spazio alla partecipazione attiva di grandi e piccoli, sportivi esperti e neofiti curiosi. Tutti protagonisti, tutti in gioco. L’atmosfera è stata quella delle grandi occasioni, tra sorrisi, applausi e una forte sensazione di comunità.

A impreziosire l’evento, la partecipazione speciale della Farmacia Pellicanò Reggio Bic, squadra rivelazione di una stagione sportiva straordinaria. Il team, testimonial d’eccezione dell’iniziativa, ha portato sul campo l’inconfondibile carica di passione, determinazione e spirito di squadra che lo contraddistingue. La loro presenza ha rappresentato una testimonianza concreta e ispirante di cosa significhi fare inclusione attraverso lo sport.

Emozionante il momento della premiazione della Reggio Basket in Carrozzina, già vincitrice del premio Corrireggio 2018 e ora nuovamente riconosciuta per l’impegno sociale e sportivo. Le associazioni presenti hanno voluto omaggiarla con una targa e un messaggio carico di stima: “Rinnoviamo la nostra stima e ammirazione per una realtà riconosciuta a livello europeo per essere un esempio di inclusione. Le vostre vittorie e i vostri successi sono orgoglio e vanto per la città di Reggio Calabria“.

A ritirare il riconoscimento, tutta la squadra al completo, guidata dal Coach Antonio Cugliandro, con la delegata FIPIC Calabria Amelia Cugliandro che ha dichiarato:

“Ringraziamo Legambiente e il Team Corrireggio per aver deciso di premiarci nuovamente. Questi premi, ricevuti da realtà così attive e radicate nel territorio, sono quelli che ci danno la forza per andare avanti. Siamo orgogliosi e fieri di questo riconoscimento“.

Un rammarico, però, c’è: la squadra non potrà partecipare alla Corrireggio del 25 aprile per via dell’impegno nelle Final Eight di Euro Cup, ma non ha voluto mancare a questa giornata speciale.

“Tutti in gioco!” ha visto anche la partecipazione entusiasta di ragazzi della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria e di alcuni centri di accoglienza locali, protagonisti insieme agli altri in una vera e propria festa dello sport, vissuta in spirito ludico e collaborativo.

L’evento è stato reso possibile grazie alla sinergia tra numerose realtà associative del territorio, che hanno lavorato insieme per regalare alla cittadinanza un’esperienza di autentico valore umano e sociale.

Con “Tutti in gioco!”, la Corrireggio 2025 si è già messa in moto, ricordando a tutti che lo sport non è solo competizione, ma soprattutto strumento di unione, crescita e speranza.