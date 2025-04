Tutti in gioco! al Parco del Tempietto: sport e inclusione con Corrireggio 2025

Premiata la Reggio Basket in Carrozzina a Corrireggio 2025: riconoscimento per l’eccellenza e l’inclusione sportiva

È stato un pomeriggio all’insegna dell’inclusione, della partecipazione e dell’energia positiva quello che ha animato oggi il Parco Urbano del Tempietto, sul fronte mare di Reggio Calabria, in occasione di “Tutti in gioco!”, evento della Corrireggio 2025.

In una cornice completamente riqualificata e restituita alla cittadinanza, numerosi cittadini, sportivi, famiglie e curiosi hanno preso parte a un’iniziativa che ha saputo unire sport e valori sociali in modo coinvolgente ed emozionante.

“Questa iniziativa vuole riprendere i valori universali che Papa Francesco ha voluto lasciarci in eredità – lo sport come vero strumento di aggregazione per annullare le diseguaglianze”, ha dichiarato Daniele Cartisano, Presidente del Circolo Legambiente Reggio Calabria, all’inizio della manifestazione ricordando la scomparsa di Papa Francesco e riprendendo la sua enciclica sullo sport.

Tra gli organizzatori della manifestazione anche Paolo Cicciù, Presidente del CSI Reggio Calabria:

"La rigenerazione urbana (area del Tempietto) è fondamentale per generare azioni di inclusione e partecipazione. Grazie a Legambiente Reggio Calabria per averci guidato in questo percorso. Grazie ai ragazzi, assoluti protagonisti in questa giornata, grazie alle società sportive, ai volontari in Map e alle tante famiglie presenti. In campo, oggi, c'erano proprio tutti".

“Ieri abbiamo avuto dimostrazione di qual è la vera forza dello sport – dichiarano congiuntamente Antonello Scagliola, Presidente del Comitato Italiano Paraolimpico, e Walter Malacrino, Coordinatore regionale di “Sport e Salute” – nessuno si è sentito diverso e tutte le persone presenti hanno passato un pomeriggio all’insegna del divertimento e della felicità”.

Testimonial dell’evento, la squadra della Reggio Basket in Carrozzina, già premio Corrireggio 2018, che è stata premiata da tutte le associazioni presenti con le seguenti motivazioni:

“Rinnoviamo la nostra stima e ammirazione per una realtà riconosciuta a livello europeo per essere un esempio di inclusione. Le vostre vittorie e i vostri successi sono orgoglio e vanto per la città di Reggio Calabria”.

A ritirare la targa, tutta la squadra con Coach Antonio Cugliandro in testa.

“Ringrazio Legambiente e il Team Corrireggio per aver deciso di premiarci per la seconda volta a distanza di pochi anni – ha dichiarato Amelia Cugliandro, Delegato FIPIC Calabria – Già quando eravamo in serie B abbiamo ricevuto il premio Corrireggio 2018 ed oggi, nuovamente, siamo stati premiati per la determinazione e la nostra attività di inclusione attraverso lo sport per la comunità. Questi premi, ricevuti soprattutto da determinate realtà sempre attive nel territorio e che hanno a cura gli interessi della nostra città, sono quelli che ci inorgogliscono di più e che ci danno la giusta motivazione per continuare nonostante tutte le difficoltà. Siamo orgogliosi e fieri, ringraziamo tutto il popolo della Corrireggio del riconoscimento ricevuto. Purtroppo il 25 aprile non ci potremo essere perché impegnati nelle Final Eight di Euro Cup del prossimo 25-27 aprile, ma ci tenevamo moltissimo a presenziare alla manifestazione di oggi.”

Sport inclusivo per tutti: discipline, partecipazione e ringraziamenti

“Tutti in gioco!” ha visto la partecipazione attiva di atleti normodotati e con disabilità che, fianco a fianco, si sono sfidati, sempre in modo ludico e collaborativo, in discipline come basket, bocce e atletica. L’evento ha saputo trasformare lo sport in un autentico linguaggio universale, capace di abbattere le barriere e favorire l’inclusione sociale, coinvolgendo anche ragazzi ospiti della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria e di alcuni centri di accoglienza.

Un ringraziamento speciale va quindi alle associazioni sportive e culturali oggi presenti: ASD Stingers, Aleandre Basket, Il Dado Basket, ASD Andromeda, ASD Michele Viola, ASD Aquiloni, Gli Angeli di Pollicino APS, Centro Servizi per il Volontariato dei Due Mari, Lega Navale Italiana, Love Boat, Atletica Brothers e la Comunità Ministeriale di Reggio Calabria.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio e di importanti enti e istituzioni, tra cui: Sport e Salute, CONI Calabria, Centro Sportivo Italiano, Comitato Italiano Paraolimpico, Team Calabria Special Olympics, Federazione Italiana Bocce di Reggio Calabria, Regione Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Reggio Calabria e Service Sport e Sociale del Lions International.

L’appuntamento è ora per il 25 Aprile per la tradizionale grande festa di sport, solidarietà ed ecologia. Gli organizzatori hanno deciso di dedicare la corsa podistica a Papa Francesco, una figura davvero eccezionale che mancherà al mondo. Per noi, tra l’altro, Francesco è stato il Papa “rivoluzionario” della “Laudato Sii” e della “Cura del Creato”. Ma anche dell’attenzione verso lo sport sano e inclusivo, in sintonia perfetta con i valori perseguiti dalla Corrireggio in tutti questi anni.

Percorso, premi e partecipazioni speciali della Corrireggio 2025

Il raduno è previsto alle ore 9.00 presso la Stele del Lungomare “I. Falcomatà” e le iscrizioni e alle 10.45 la partenza. Si conferma il “perimetro di gara” dello scorso anno con arrivo finale, su due corsie diverse per la gara competitiva e per quella non competitiva adeguatamente segnalate, nel Piazzale Waterfront (Arena Lido). La gara podistica competitiva coprirà una distanza complessiva di 9,5 Km. La corsa a passo libero non competitiva si svolgerà invece lungo il percorso di 4,5 Km.

Prima della partenza, le performance dei Pagliacci Clandestini e del team di ginnaste dell’ASD Restart, il Corridoio di Pace con i pattinatori e le pattinatrici della Società Calabria.

Seguirà la consegna del Premio Corrireggio alle Virtù Civiche, che tradizionalmente da riconoscimento pubblico ad associazioni e cittadini che si sono contraddistinti per il loro impegno concreto di carattere ambientale, sociale, culturale, sportivo; il Premio Corrireggio Venticinque Aprile, riconoscimento ad associazioni e cittadini per la capacità di resilienza; il Premio Speciale U.N.V. S. – Corrireggio ai Veterani dello sport 2023 “Nino Costantino” a ex atleti che si sono distinti nella storia dello sport.

Anche quest’anno, la partecipazione speciale di 800 Carabinieri della Scuola Allievi di Reggio Calabria che correranno sul Lungomare Falcomatà.

Corrireggio si avvale del patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria, dell’ASP di Reggio Calabria, delle Sezioni regionali dell’Agenzia Sport e Salute, del CONI, del CIP-Comitato Italiano Paralimpico, della FIDAL-Federazione Italiana Atletica Leggera, ed è sostenuta da sponsor e partnership che hanno sostenuto e reso possibile le numerose iniziative