Tutto pronto per il concerto di Giuliano Palma a Reggio Calabria

L’amministrazione comunale di Reggio Calabria invita al concerto di fine anno di Giuliano Palma, che si terrà questa sera a Piazza Indipendenza subito dopo il brindisi di inizio anno.

Palma attraverserà con il pubblico reggino i brani che hanno segnato la sua carriera di cantautore, reinterpretando tra l’altro pezzi d’autore e sconosciuti al grande pubblico in chiave rocksteady giamaicano e soul americano.

Si rende noto che per ragioni di ordine e sicurezza connesse alla notevole affluenza di pubblico è stata emanata ordinanza di divieto assoluto di vendita per asporto e somministrazione, di bevande di qualsiasi genere in bottiglie di vetro e lattine, per le tre ore antecedenti l`inizio dello spettacolo previsto per le ore 00.30 dell’ 1 gennaio 2019 e nel corso delle tre ore successive.

Il concerto si aggiunge agli altri eventi in collaborazione promossi dall’amministrazione comunale di Reggio Calabria per il capodanno in piazza, in collaborazione con la Città Metropolitana, ricercabili al link: www.reggiocal.it/natale2018.

Nell’augurare un felice e splendido anno nuovo, l’amministrazione comunale rammenta “l’utilizzo consapevole dei botti consentiti per un divertimento sicuro e invita ad attenersi ai provvedimenti emanati a tutela della pubblica incolumità”.