Reggio, ubriaco e senza patente semina il panico in centro: fermato dalla Polizia

Fermato dagli agenti della Polizia un uomo che guidava ubriaco e senza patente, senza assicurazione e senza revisione

Si è svolto nei giorni scorsi un incidente che ha visto protagonista un uomo, con numerosi pregiudizi penali, denunciato dalla Polizia Locale di Reggio Calabria per guida in stato di ebbrezza. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, che sono stati testimoni di un comportamento estremamente pericoloso.

L’incidente e l’intervento della Polizia Locale

Una pattuglia della Polizia Locale ha notato un vecchio ciclomotore zigzagare pericolosamente per le vie del centro, con a bordo un uomo che sembrava visibilmente alterato. Dopo aver cercato di fermarlo, il soggetto è stato finalmente bloccato e accompagnato al comando per gli accertamenti.

La scoperta delle irregolarità

Durante i controlli, è emerso che l’uomo stava guidando con la patente revocata, senza assicurazione e senza revisione del veicolo. Inoltre, il tasso alcolemico rilevato è risultato essere 4 volte superiore ai limiti di legge. Per questi motivi, il soggetto è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e il ciclomotore è stato posto sotto sequestro.

Altri episodi di guida sotto l’effetto di alcol

Ulteriori verifiche tramite la centrale operativa hanno rivelato che la stessa persona era stata segnalata in altre zone periferiche della città alla guida di altri veicoli in stato di alterazione, confermando un comportamento pericoloso e irresponsabile.