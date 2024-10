Reggio, l’Udc torna a palazzo San Giorgio. Ferrara: ‘Dopo un decennio di nuovo protagonisti’

Mercoledì 27 luglio ore 16:30 presso la Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio si svolgerà la conferenza stampa “Il ritorno dell’UDC per costruire un’area moderata inclusiva”. Previsti gli straordinari interventi del Segretario nazionale Lorenzo Cesa e del Commissario regionale Flavio Cedolia in modalità streaming.

“Correva l’anno 2011 quando per l’ultima volta a Reggio Calabria è stata presentata una nostra lista. Dopo oltre un decennio l’UDC ritorna in Consiglio Comunale con un ruolo protagonista e determinante per divulgare i valori della nostra storia e dar vita a una concreta aggregazione moderata e inclusiva che dia priorità alle necessità territoriali e al miglioramento della qualità della vita dei reggini”.