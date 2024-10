UE, rielezione Von der Leyen. Princi: ‘Forza Italia e PPE determinanti. Mediterraneo crocevia del futuro europeo’

“Siamo contenti e soddisfatti della rielezione di Ursula Von der Leyen”.

Così la deputata di Forza Italia Giusi Princi, a margine della riconferma della Presidente tedesca alla guida della Commissione europea per i prossimi cinque anni.

L’eurodeputata azzurra rivendica il ruolo cruciale della delegazione italiana del PPE, guidata dall’Onorevole Fulvio Martusciello, che già dal congresso di Bucarest aveva condiviso le priorità indicate dalla Von der Leyen per l’orizzonte 2030. Dichiara l’Onorevole:

“La Presidente ha promesso di continuare a lavorare su temi chiave quali la competitività economica, la sicurezza, e la transizione energetica, l’inserimento di un fondo europeo per la competitività, una politica di sostegno alle imprese. Ha parlato inoltre di innovazione e di ricerca, temi strategici anche per il rilancio del Meridione. Ma è stata soprattutto l’attenzione totale per le regioni mediterranee che abbiamo molto apprezzato: ben venga quindi la nomina di un Commissario per la regione e la nuova agenda per il Mediterraneo”.

Il Sud e la Calabria priorità massime per l’eurodeputata, che conferma la linea sostenuta anche dal Presidente della regione, Roberto Occhiuto, che aveva sottolineato l’importanza di “collaborare con le istituzioni comunitarie per valorizzare il più possibile un’area incredibilmente strategica nelle dinamiche commerciali internazionali e che può far divenire concretamente la Calabria e il Sud del nostro Paese la porta naturale dell’Europa su questo quadrante”.

Conclude l’Onorevole Princi: