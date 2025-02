L’annuncio ufficiale di Marotta: ‘Stiamo allestendo l’Inter Under 23’

L’obiettivo primario è quello della conquista del primo posto, ma in casa Reggina uno sguardo è rivolto anche ai possibili ripescaggi. Con i criteri già definiti, in caso di posti disponibili in serie C, la priorità è per le seconde squadre. Lo scorso anno ad essere beffato a vantaggio del Milan è stato il Siracusa, dalla prossima stagione il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha già ufficialmente annunciato l’allestimento dell’Under 23:

“Posso dirlo ufficialmente: stiamo allestendo il modello dell’Under 23, a cui daremo successivamente un nome preciso. Presenteremo la domanda in Federazione e credo non ci saranno problemi, dalla stagione 2025/26 avremo la seconda squadra. In linea di massima giocheremo a Monza“.