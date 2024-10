Ufficiale la nomina del Responsabile Provinciale ASC Reggio Calabria PADEL

All’esito dell’ultima riunione tenutasi dalla Giunta del Comitato ASC Reggio Calabria, Demetrio Giordano è stato nominato il Responsabile Provinciale ASC Reggio Calabria PADEL.

La nomina premia l’incessante lavoro intrapreso dall’eccellente atleta ed oggi Referente Provinciale dagli albori di questa disciplina sportiva sempre più diffusa ed entusiasmante.

Demetrio Giordano ci ha creduto sin da subito, forte della propria preparazione tecnica ed esperienziale, in linea con gli insostituibili responsabili ASC Padel, Antonio Turiano, Pietro Pirrello e Francesco Crocè, che hanno intrapreso un percorso in crescita dal 2021 ad oggi, supportati dal Presidente Eraclini e da tutta la family ASC Reggio Calabria, ma soprattutto consapevoli del successo che questo sport avrebbe avuto tra gli appassionati di racchette e non.

Dalla prima organizzazione di semplici competizioni tese unicamente al fine dell’avvicinamento ad uno sport emergente, sino alla realizzazione di Tornei competitivi con il raggiungimento di ranking importanti per i partecipanti ai vari Tornei, ASC Reggio Calabria ha permesso la diffusione di questo sport, agevolando l’apertura di apposite strutture finalizzate esclusivamente al Padel, solo per citarne alcune presso il Centro Mirabella e Hotel Apan.

Dal I° Torneo Femminile Castiglia Padel Center, all’ASC Padel Interforze, all’ASC Padel Torneo Immacolata, al Torneo Padel Regionale, all’ASC RC Padel Tour (I^ Tappa), all’ASC Padel Day, sino alla realizzazione annuale dei Campionati ASC “PADEL” OPEN e l’indimenticabile Swell Padel Cup, organizzato in occasione della VII Edizione dello Swell, in collaborazione con la “TPA – Tornei Padel Amatoriali”, che ha coinvolto padeliste provenienti da tutta Italia, il Padel ha ottenuto il boom anche in Calabria grazie all’incessante lavoro dei tecnici Padel ASC.

Oggi a Demetrio Giordano è dato il compito di procedere nel percorso già intrapreso e migliorare i risultati raggiunti proponendo iniziative e progetti, coordinando le attività delle associazioni sportive, promuovere il Padel tra gli affiliati e per ultimo, ma non per importanza, organizzando convegni, eventi e competizioni.

Il Presidente Regionale ASC Calabria, Antonio Eraclini, esprime grande soddisfazione per colui che, si è messo in gioco sin dai risultati sul campo, essendo uno degli atleti più accreditati di Padel ASC, ottenendo la piena fiducia dal Comitato Provinciale ASC per la passione e determinazione mostrata.

“Sono contento per il percorso di crescita che il Padel ASC Calabria ha fatto negli ultimi anni. Siamo partiti in sordina, ma certi che questo sport avrebbe raggiunto numeri pazzeschi e così è accaduto. Abbiamo fatto e stiamo facendo tantissimo in tutti i settori sportivi grazie ai tecnici dei rispettivi settori che ne sono i capisaldi, ma senza dimenticare la segreteria operativa che ha un ruolo essenziale e tutto lo staff. Demetrio Giordano si merita pienamente l’incarico ricevuto, accostandosi agli altri referenti che rappresentano la grande famiglia ASC Calabria e Reggio Calabria, come Giovanni Minniti Co-Responsabile Regionale del Calcio Amatoriale e Responsabile Provinciale calcio amatoriale Asc Reggio Calabria, Carlo Vitale Responsabile Regionale Asc Calabria Piccole Pesti, Patrizio Gemello, Responsabile Regionale Sviluppo Calcio Amatoriale e Settore arbitrale ASC Calabria, Francesco Torcasio e Francesco Luvarà nel settore arbitri A.S.C. Calabria, Francesco Pavonessa su Crotone e Provincia e Angelo Milanese su Cosenza e Rende per lo sviluppo del settore calcio giovanile e crescita territoriale Asc Calabria, Fabrizio Perna per lo sviluppo di Asc Cosenza, Enrico Idone Responsabile Pallavolo Regionale ASC, Eugenia Galimi Responsabile settore balli social ASC Provinciale, Filippo De Salvo Responsabile Provinciale settore salute e benessere e pilates, Pia A. F. Basile Responsabile Regionale Pallacanestro ASC e Giovanni Simone Responsabile Provinciale Pallacanestro ASC e tanti altri Responsabili dei settori tecnici di cui non mancherà occasione per citarli in occasione delle innumerevoli attività ASC Reggio Calabria. Ed infatti, è grazie al lavoro svolto da ciascun Responsabile di ciascun settore sportivo che si è creato un ambiente di lavoro positivo e stimolante e tutti meritano le cariche ricevute per il grande il lavoro, la dedizione ed attenzione ai dettagli, svolgendo un ruolo cruciale nel raggiungimento dei nostri obiettivi”.