Trasporto pubblico in Calabria, Uil: ‘Serve un confronto immediato con la Regione’

Uil Calabria e Uil Trasporti chiedono un incontro urgente e un tavolo permanente sul Piano Regionale dei Trasporti

“Il trasporto pubblico locale in Calabria attraversa oggi una fase cruciale. Le esperienze di AMC Catanzaro, ATAM Reggio Calabria e AMACO Cosenza raccontano storie diverse ma unite da un obiettivo comune: garantire un servizio essenziale ai cittadini e difendere il diritto alla mobilità”.

Lo sottolineano in una nota la Segretaria Generale Uil Calabria, Mariaelena Senese, il Segretario Generale

Uil Trasporti Calabria, Natale Spadaro e il Segretario Territoriale Uil Trasporti Cosenza, Andrea Mazzuca, che aggiungono:

“Proprio mentre il sistema è sottoposto a trasformazioni profonde, desta forte preoccupazione la vicenda di AMACO, il cui fallimento non rappresenta solo una crisi aziendale, ma il segnale evidente delle difficoltà strutturali dell’intero modello di trasporto pubblico regionale.Amaco –prosegue la nota – è stata non solo un’azienda di trasporto pubblico locale, ma un punto di riferimento per la città: ha garantito il diritto alla mobilità, svolgendo anche una funzione sociale a sostegno delle fasce più deboli. Riteniamo, pertanto, imprescindibile che il futuro di AMACO rimanga all’interno del perimetro pubblico. Solo una gestione pubblica può assicurare la continuità del servizio, la tutela dei diritti dei lavoratori e la salvaguardia dei livelli occupazionali, evitando che i costi della crisi ricadano sulle lavoratrici e sui lavoratori”.

Le criticità sul Piano Regionale dei Trasporti

“Parallelamente, desta preoccupazione la modalità di redazione e adozione del nuovo Piano Regionale dei

Trasporti (PRT), di cui si è avuta notizia solo informalmente, senza un reale coinvolgimento delle parti sociali. Un processo partecipato avrebbe permesso al Piano di non essere soltanto una scelta tecnica o

politica, ma uno strumento condiviso, in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini”.

Per queste ragioni, la UIL Calabria, unitamente alla Uil Trasporti, chiede formalmente:

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un incontro urgente sulla situazione di AMACO, per affrontare le ricadute occupazionali e individuare

soluzioni concrete e immediate, nel rispetto della gestione pubblica dell’azienda;

la convocazione di un tavolo permanente sul Piano Regionale dei Trasporti;

la piena partecipazione delle organizzazioni sindacali nella definizione delle scelte strategiche per il futuro;

del trasporto pubblico locale in Calabria.