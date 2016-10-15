Ultimi giorni per le selezioni dei Notte Battente

Mancano solo pochi giorni alla chiusura del televoto che deciderà quali gruppi potranno partecipare al “Premio Mia Martini Etnosong 2016“, che si terrà a Bagnara Calabra.

Infatti il 15 ottobre alle ore 12 termineranno le votazioni e si proclameranno i sei gruppi che parteciperanno all’evento.

La canzone in gara: Pietro Bianco brigante

La canzone con cui il gruppo Notte Battente sta partecipando alla gara è “Pietro Bianco brigante“, chiaramente dedicata al noto brigante, nato a Bianchi, un paese limitrofo, nel 1839, una sorta di “Robin Hood” calabrese pronto a difendere i poveri dai soprusi dei ricchi.

Notte Battente nasce nel 2013 dall’incontro di alcuni musicisti che, un pò per gioco, decidono di unirsi allo scopo di condividere una passione comune, quella per la musica etnico-popolare.

“COLORI VOCI E SUONI DELLA CALABRIA…” sono le parole con cui ai Notte Battente piace dare inizio alle loro serate, esprimendo da subito ciò che la loro musica si propone come obiettivo, ovvero quello di farci assaporare la nostra Calabria, ma più in generale il nostro Sud, trascinando il pubblico in un ballo al chiarore di luna, per riscoprire quelle che sono le origini e le tradizioni, attraverso la musica, e facendo sì che, con le loro note ed i loro balli, si possa vivere una vera e propria notte battente, come indica il nome del gruppo.

Il significato del nome Notte Battente

La scelta del nome vuole creare un’immagine di contrasto tra la calma della notte, che sta ad indicare il senso di pace che solo la musica può regalare, ed i suoni battenti e vivaci della sana tradizione mediterranea, quella delle origini, a cui nessuno sa resistere, perché colpisce il cuore facendo ballare l’anima.

La passione, la voglia di far da ponte tra passato e futuro, in un presente che non rinnega le tradizioni ma le fa sue e ne è promotore per le future generazioni, è ciò che distingue i componenti del gruppo e Soci dell’Associazione, tutti calabresi, originari di Soveria Mannelli: Angela Bianco, Gianfranco Bianco, Romina Campolongo, Massimo Chiodo, Vincenzo Perri, Danilo Perrone, Franco Spezzano, Benito Totino, Salvatore Velino (cantanti, danzatrici e musicisti di strumenti popolari e tradizionali), ed Antonio Abbruzzese che gestisce la segreteria organizzativa.

La segreteria organizzativa del gruppo

Il gruppo ha potuto sfruttare l’esperienza ultradecennale del proprio responsabile di segreteria, Antonio Abbruzzese, da anni impegnato in prima linea per la propria Città, sia come Presidente dell’Associazione “Fiore di Lino” che come componente del Consiglio Direttivo della Pro Loco di Soveria Mannelli, e che ha creato una vera e propria macchina mediatica.

Tutta la cittadinanza soveritana, tutte le attività commerciali e produttive, tra le quali la Camillo Sirianni sas e la Rubbettino srl, non hanno fatto mancare la loro vicinanza.

Vicinanza che non è mancata nemmeno dall’Amministrazione Comunale di Soveria Mannelli, guidata dal Sindaco Leonardo Sirianni, che ha appoggiato sin dall’inizio il gruppo cittadino ed il progetto di valorizzazione della Città di Soveria Mannelli.

Sempre costantemente vicina la Pro Loco di Soveria, con la quale da anni è stato avviato un progetto di valorizzare il territorio attraverso iniziative di carattere musicale, culturale e sociale, al fine di promuovere la diffusione e l’approfondimento della tradizione e della musica popolare calabrese e del Sud Italia in generale, ma in particolare della città di Soveria Mannelli, che ha sponsorizzato il gruppo con le consorelle della Regione.

Si ringraziano quindi tutte le persone che ci hanno sostenuto e continuano a farlo, in particolare le comunità di Soveria Mannelli, Decollatura e Altomonte.

Come votare per Notte Battente

Sosteniamo quindi la nostra cultura e tradizione!

Votiamo le nostre tre preferenze giornaliere per i Notte Battente con la canzone “Pietro Bianco brigante” sul sito http://www.premiomiamartini.it/ascolta_e_vota_canzone_premio_mia_martini.php?id=3, tutti i giorni fino alle ore 12,00 del 15 ottobre.