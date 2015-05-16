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Ultimi giorni per partecipare a #unescoinsensostretto

C'è tempo fino al 20 maggio per partecipare al contest Instagram a sostegno della candidatura UNESCO dello Stretto di Messina

16 Maggio 2015 - 13:33 | di Federica Geria

Contest Instagram #unescoinsensostretto per la candidatura UNESCO dello Stretto

C’è tempo fino al 20 maggio per partecipare al Contest Instagram #‎unescoinsensostretto per sostenere la candidatura dello Stretto di Messina come patrimonio UNESCO.


Pubblica la foto dal tuo punto di osservazione e “Rendi grande il tuo Stretto!”. 


La Lega Navale di Messina ospiterà l’esposizione delle foto finaliste al concorso Instagram promosso dal Touring Club Italiano di Reggio Calabria e l’Associazione Calabresi Creativii Creativi.


Partecipate numerosi!


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Stretto di Messina Fotografia
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