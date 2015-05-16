Ultimi giorni per partecipare a #unescoinsensostretto
C'è tempo fino al 20 maggio per partecipare al contest Instagram a sostegno della candidatura UNESCO dello Stretto di Messina
16 Maggio 2015 - 13:33 | di Federica Geria
C’è tempo fino al 20 maggio per partecipare al Contest Instagram #unescoinsensostretto per sostenere la candidatura dello Stretto di Messina come patrimonio UNESCO.
Pubblica la foto dal tuo punto di osservazione e “Rendi grande il tuo Stretto!”.
La Lega Navale di Messina ospiterà l’esposizione delle foto finaliste al concorso Instagram promosso dal Touring Club Italiano di Reggio Calabria e l’Associazione Calabresi Creativii Creativi.
Partecipate numerosi!
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