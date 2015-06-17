Ultimo appuntamento con i seminari del Cerchio

Si svolgerà il 19 giugno prossimo, dalle ore 18.30 presso lo spazio culturale Nonsense, l’ultimo de “I

seminari del cerchio” che tratterà del “Vintage stile in Photoshop” insieme alla fotografa reggina Giovanna Catalano. Il ciclo di seminari, promosso dall’associazione Il Cerchio dell’Immagine e organizzato attraverso cinque incontri, ha voluto offrire una serie di occasioni formative su temi ampi che riguardano la fotografia. Non solo aspetti tecnici quelli trattati nei precedenti appuntamenti ma anche attenzione verso la fotografia di paesaggio e lo story telling. Ancora una volta, l’associazione reggina di promozione della cultura fotografica, dimostra la sua particolare attenzione nei confronti della formazione. «Siamo convinti che la formazione sia il mezzo fondamentale sul quale si debba fondare ogni azione di promozione della cultura – spiega il presidente Alessandro Mallamaci -. La nostra missione è quella di formare una comunità di giovani professionisti, altamente specializzati, che possano inserirsi facilmente nel mondo del lavoro poiché hanno acquisito elevati standard qualitativi nell’esercizio della professione». Un obiettivo importante che sarà rafforzato dalla realizzazione del progetto più ambizioso dell’associazione, la fondazione della prima scuola di fotografia della nostra regione, che sarà presentata ufficialmente con un Open Day, il 28 giugno a partire dalle 18.30.

Per scoprire i dettagli, vistare il sito www.ilcerchiodellimmagine.it oppure scrivere

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