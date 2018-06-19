Sabato 16 giugno il ballerino Mowgli (Cristian Bilardi) ha vinto la prima edizione italiana del Red Bull Dance Your Style, evento dedicato alla street dance e momento finale di On Dance, il festival milanese sulla danza diretto da Roberto Bolle. Mai prima in Italia si erano sfidati i migliori ballerini della street dance nelle 15 battle in programma – 1 contro 1 – coinvolgendo le diverse discipline, tra Hip Hop, House Dance, Locking, Popping, Breaking, Waacking, Vogueing.

Il Red Bull Dance Your Style si è svolto in mezzo al pubblico, nella piazza della Stazione Centrale di Milano, ed è stato presentato da Daniele Bossari insieme ad Andrea Trombini e Camihawke.

La finale decisa dal pubblico in piazza

È stato il pubblico raccolto nella piazza della Stazione Centrale di Milano, intorno alla pedana dove ballavano i 16 ballerini, a votare round dopo round, fino alla battle finale tra Mowgli e Tonini. Gli altri ballerini in gara erano: Babi’, Carlos, Cri Go Go, Imad Bk, Kikko, La B.Fujiko, Ruben, Shorty, Joe Frog, Veronica Real, Rada, Silvia Go Go, Sese’, Fanta.

Nei giorni precedenti l’evento le facce dei ballerini in gara hanno ricoperto un intero muro di Milano, in via Morosini, dedicato proprio ai protagonisti italiani della street dance.

Un’esibizione al fianco di Roberto Bolle

Non solo la vittoria nell’evento Red Bull per Mowgli, ma anche l’emozione per un’esibizione al fianco del celebre ballerino Roberto Bolle.

Per il reggino Cristian Bilardi un 2018 da ricordare e ancora pieno di appuntamenti importanti, come ricordato pochi giorni fa nell’intervista concessa ai nostri microfoni (CLICCA QUI per leggerla).

fonte: redbull.com