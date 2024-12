Calabria, ‘Un giorno all’improvviso’: il teatro invade borghi e città e fa il giro della Calabria

'Un giorno all’improvviso', il festival teatrale itinerante, animerà la Calabria dall’8 al 28 dicembre con 60 spettacoli in 30 location

Portare uno spettacolo teatrale anche al di fuori del palcoscenico, offrendo agli artisti nuovi spazi, luoghi insoliti non destinati alla scena. L’obiettivo è di invadere “all’improvviso” le città, i borghi della Calabria, con performance di teatro contemporaneo, narrazioni coinvolgenti attraverso la realtà virtuale, e il racconto dei territori utilizzando la propria creatività.

Ritorna, per il secondo anno consecutivo, “Un giorno all’improvviso #Festival – Il Teatro che supera se stesso”, il nuovo progetto speciale firmato da Fondazione Armonie d’Arte, L’Altro Teatro e Nastro di Mobius, che dall’8 al 28 dicembre animerà le 5 province della Calabria con un cartellone di 60 appuntamenti, in oltre 30 location diverse.

Teatro nei borghi e nei luoghi inusuali

Dal Pollino allo Stretto, dallo Ionio al Tirreno, artisti calabresi e non solo porteranno i loro spettacoli in musei, bar, biblioteche, scuole e luoghi nascosti, pronti a invadere i Comuni con l’obiettivo di risvegliare la passione per il teatro e avvicinare un pubblico eterogeneo di ogni età.

“Abbiamo puntato su una vasta offerta culturale – spiegano gli ideatori Chiara Giordano (Fondazione Armonie d’Arte), Gianluigi Fabiano (L’Altro Teatro) e Saverio Tavano (Nastro di Mobius) –: dallo spettacolo di Giorgio Colangeli, che recita e commenta i primi sei Canti del Purgatorio di Dante, all’attore siciliano Fabrizio Ferracane che si ispira al personaggio di Bastianazzo dei Malavoglia; da Francesco Pupa e Giuseppe Calabretta, a Dario De Luca, Luca Massaro e Gerri Cucinotta, fino alla riscrittura virtuale di Così è (se vi pare) di Pirandello, adattato da Elio Germano.”

I Comuni coinvolti

Corigliano Rossano, Acri, Spezzano della Sila, Cassano allo Ionio, Celico, Tropea, Brognaturo, Serra San Bruno, Roccella Jonica, Palmi, Camini, Villa San Giovanni, Badolato, Borgia, Soverato, Squillace, Santa Severina, Verzino, Cutro, saranno i Comuni coinvolti insieme alle cinque province calabresi.

Avvio del Festival

“Un giorno all’improvviso” è co-finanziato con risorse PSC Piano di Sviluppo e Coesione 6.02.02, erogate ad esito dell’Avviso “Attività Teatrali – Progetti Speciali” della Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura.

Si parte oggi, domenica 8 dicembre, a Brognaturo, nel vibonese, con il burattinaio, scenografo e regista calabrese, Angelo Gallo.

Artisti e Compagnie Partecipanti: